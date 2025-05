Wie klinkt net als een vogel? ‘Koekoek’ Ad wint NK Vogelfluiten in Utrecht

Op Stadsboerderij Griftsteede klonken zondagochtend allerlei bijzondere vogelgeluiden. Er was onder andere een merel, een koekoek, een tortelduif en een wespendief, maar dan wel allemaal geïmiteerd door een mens. Achttien finalisten van het NK Vogelfluiten deden namelijk hun uiterste best om als echte vogels te klinken.

Bij het NK Vogelfluiten mochten de deelnemers geen hulpmiddelen gebruiken om een vogel na te doen. Alleen het gebruik van hun mond en handen was toegestaan.

Ad van Seggelen was met zijn Koekoek-imitatie de beste. Hij nam bij Stadsboerderij Griftsteede in het Griftpark de Gouden Luistervink in ontvangst van wethouder Linda Voortman.

94 procent

De finalisten moesten de jury en een AI-apparaat voor zich zien te winnen. Het apparaat was getraind om vogelgeluiden te herkennen. De koekoeksgeluiden van Hans kregen van de machine een score van 94 procent.

De wedstrijd was een initiatief van het Lowland Ecology Network, het radioprogramma Vroege Vogels van BNNVARA, Utrecht Natuurlijk en de gemeente Utrecht. Deelnemers konden zich aanmelden door hun beste vogelimitatie naar Vroege Vogels te sturen.

Benieuwd hoe alle deelnemers klonken? Ze zijn hier terug te luisteren op NPO Radio 1.