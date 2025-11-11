 Wild gespot op Utrecht Science Park: ‘Er is verrassend veel natuur te vinden’ Wild gespot op Utrecht Science Park: ‘Er is verrassend veel natuur te vinden’
Foto: Bas van Setten
Hoewel het Utrecht Science Park vooral bekendstaat om zijn grote gebouwen en de drukte van studenten, onderzoekers en werknemers, is er ook verrassend veel natuur te vinden: van vossen en dassen tot eekhoorns en reeën. Onderzoekers Marijke van Kuijk en Yannick Wiegers brengen dit wildleven in kaart, door middel van twintig camera’s, verstopt in de struiken.

Sinds 2020 hangt een groep bachelorstudenten elk voorjaar twintig wildcamera’s op. Dit doen zij onder begeleiding van Marijke van Kuijk, universitair hoofddocent Tropische Bosecologie, en PhD-student Yannick Wiegers.

De wildcamera’s zijn verspreid over het Utrecht Science Park en Landgoed Oostbroek. Op deze manier kunnen Marijke en Yannick zien welke dieren er leven en of ze de overstap durven te maken tussen het Utrecht Science Park en het landgoed. “Je verwacht het misschien niet met al die bebouwing, maar er is verrassend veel natuur te vinden op het Science Park”, vertelt Marijke.

Ecologische verbindingszones

Het belangrijkste doel van het onderzoek is meer inzicht verkrijgen in hoe de dieren zich over de campus bewegen. “Dat zegt iets over de verbinding tussen het Science Park en de omliggende natuurgebieden”, licht Marijke toe. Ze vertelt dat deze inzichten kunnen helpen om maatregelen te nemen om de campus aantrekkelijker te maken voor andere diersoorten. “De ecologische verbindingszones die nu worden aangelegd, zijn daar een mooi voorbeeld van.”

Verdwaalde huiskat of nieuwsgierige labrador

Er zijn inmiddels al heel wat dieren vastgelegd door de verborgen camera’s: dassen, boom- en steenmarters, reeën, muizen, eekhoorns, roofvogels en reigers. Daarnaast komt er ook af en toe een verdwaalde huiskat of nieuwsgierige labrador voorbij. “Soms zie je iets grappigs of onverwachts”, vertelt Yannick. “Op een serie foto’s zie je eerst een haas en een paar seconden later een vos.”

Marijke vertelt dat er een paar jaar geleden ook een hertenjong achter het TNO-gebouw is gespot. “Dan vraag je je af: hoe is hij daar terechtgekomen? Verdwaald of misschien verstoten uit de groep?”

Ree gespot op wildcamera. Bron: Universiteit Utrecht
Das gespot op wildcamera. Bron: Universiteit Utrecht
Haas gespot op wildcamera. Bron: Universiteit Utrecht
Vos gespot op wildcamera. Bron: Universiteit Utrecht

Van regenwoud naar Science Park

Normaal gesproken is het onderzoek van Marijke en Yannick vooral gericht op tropische regenwouden, zoals in Frans-Guyana. Yannick vertelt dat de onderzoekssituatie daar toch wat anders is. “In het regenwoud kun je overal een camera ophangen, niemand die het merkt.” Hij vertelt dat in Nederland elke vierkante meter in gebruik is en je voor alles toestemming nodig hebt. “Maar juist daardoor is het ook interessant. Hier zie je hoe dieren zich aanpassen aan bebouwing en mensen”, aldus Yannick.

Hotspot

Opvallend is dat vooral rond het gebouw van de faculteit Diergeneeskunde veel dieren te spotten zijn. “Daar zijn veel beschutte plekken met struiken waar dieren zich thuis voelen”, aldus Yannick. “Hoe meer van dat soort stukken we behouden of kunnen creëren, hoe beter het is voor de biodiversiteit op de campus.”

Wat er in de toekomst nog allemaal gespot gaat worden, blijft nog een verrassing. Stiekem hoopt Marijke nog een keer een wolf op Science Park te spotten. “Dat zou pas een ontdekking zijn!”

  1. Otto Nelemans

    In de jaren zeventig heb ik regelmatig wild uit de grachtjes gered. Opmerkelijk dat er nog steeds met de tegenomen bebouwing en bevolking nog steeds wild te vinden is. We wachten op de wolf.

  2. Don

    Als ik dit lees snap ik wel dat er bezuinigd gaat worden op wetenschappelijk onderzoek.

  3. Lombokker

    Nu is het wachten op een raadslid dat een verbod op wildcamera’s gaat eisen, omdat daarmee de privacy van al die arme dieren wordt geschonden.

  4. Bob

    Dat verbaasd me niks, want er wonen bijna geen mensen op het Science Park en grenst aan Amelisweerd en nabij Berenschoten Bos.

