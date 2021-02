Xavier (7) en Pippa (4) vinden mammoetheup in Utrecht

De 7-jarige Xavier en 4-jarige Pippa hebben nabij de Haarijnseplas in Utrecht een stuk bot gevonden. Een conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wist de kinderen te vertellen dat het om een deel van de heup van een mammoet gaat.

“We gingen graven met de schep en toen zagen we ineens iets uitsteken”, vertelt Xavier. De twee waren samen met hun vader in enkele zwarte grondbulten gaan zoeken nadat een buurman ook een stuk bot had gevonden.

Kort nadat ze waren begonnen zagen ze al iets uit de grond steken. “Dat hebben we in het water gewassen. We dachten wel dat het bot was maar van welke dier wisten we niet.” Ze zijn nog een uurtje gebleven om verder te zoeken maar iets groters vonden ze niet meer.

Bij thuiskomst besloten ze het Natuurhistorische Museum in Rotterdam te mailen. De conservator daar wist te vertellen dat het om een stuk heup gaat van een mammoet.

IJstijd

In Nederland worden vaker overblijfselen van mammoeten gevonden. Dit stuk bot is gevonden bij een plek – de Haarrijnseplas – waar zand werd gewonnen voor de aanleg van de A2. Op dit soort locaties zijn vaker botten te vinden. Het stuk mammoetheup dat Xavier en Pippa hebben gevonden, komt waarschijnlijk uit de laatste ijstijd en is daarmee 30.000 jaar of ouder.

“We hebben het bot nu in de boekenkast staan om aan iedereen te kunnen laten zien”, vertelt de vader van Xavier en Pippa. “Daarna zal het bot beurtelings op de kamer van Xavier en Pippa gaan staan.”