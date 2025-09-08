Zeehond gespot in Utrecht, zwemt in het Merwedekanaal

Er zwemt een zeehond in Utrecht. Het dier is vanmiddag gespot in het Merwedekanaal ter hoogte van de sluizen. De zeehond zwemt aan de kant die is verbonden met het Amsterdam-Rijnkanaal.

Zeehondencentrum Pieterburen krijgt een hoop belletjes over de zeehond, maar zegt dat er geen reden is om ongerust te zijn over het dier. “We hebben beelden gezien. De zeehond maakt een gezonde indruk, dus er is voor ons geen reden om ongerust te zijn.”

“Het lijkt om een jonge, gewone zeehond te gaan”, zegt het centrum. “Die worden in het voorjaar geboren, maar zijn nu al geen puppy meer. Vanaf drie maanden kunnen ze zelfstandig verder.”

Stroomopwaarts

Volgens het zeehondencentrum is het niet zo gek dat een Zeehond in de Domstad terecht is gekomen. “Zeehonden zwemmen vaker stroomopwaarts via rivieren en kanalen het land in. Soms zelfs tot aan Duitsland.” Ook het zoete water is voor de beesten geen probleem.

Het advies is om het dier zoveel mogelijk met rust te laten. Op de plek waar het dier zwemt, is ook een populaire zwemplek, maar vandaag is het rustig.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat er een zeehond in de stad zwemt. In 2015 zwom er een door de Singel en de Oudegracht. Deze is na een korte zwemtocht opgevangen door de politie en overgedragen aan een zeehondenopvang.

Het dier van toen bleek in goede gezondheid te zijn. Nadat het korte tijd bij de opvang was geweest om aan te sterken, is het weer uitgezet in de zee.