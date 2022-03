1: MEER SOCIALE HUUR EN MINDER HUISJESMELKERS

Wat is onze visie?

Wonen is een recht. GroenLinks Utrecht wil een stad met voldoende betaalbare woningen. Een stad met diverse wijken waar in verschillende woontypen en woonvormen ruimte is voor iedereen: jong en oud, met of zonder beperking, gezinnen en alleenstaanden, met een hoog of een laag inkomen en met verschillende culturele achtergronden.

Wat hebben we al bereikt?

We hebben de afgelopen vier jaar verschillende stappen gezet voor meer betaalbare woningen, maar de nood is dusdanig hoog dat dit de komende jaren de allerhoogste prioriteit krijgt. Tot nu toe zorgden we er al voor dat 40% van de gebouwde woningen sociale huur is, maar we gaan in de toekomst nog een stap verder: bij nieuwbouwprojecten moet minimaal 40% sociale huur en 40% middenhuur en goedkope koop gerealiseerd worden. Dat is minimaal 80% aan betaalbare woningen!

Wat willen we nog meer?

We voeren een verhuurdersvergunning in. Hierdoor wordt het makkelijker om eisen te stellen aan verhuurders. We kunnen huisbazen die discrimineren, intimideren en de regels aan hun laars lappen dan rechtstreeks aanpakken, ook zonder klachten van individuele huurders.

Woningen zijn geen handelswaar. Om speculatie te voorkomen maken we het voor nieuwe woningen in alle prijsklassen verplicht dat de koper daarin gaat wonen of de woning verhuurt tegen een sociale prijs. We doen dat via de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding.

Landelijk maken we ons hard voor afschaffing van de verhuurdersheffing, zodat corporaties meer financiële mogelijkheden hebben voor sociale woningbouw.