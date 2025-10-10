18 Nieuwbouwunits aan De Strijkviertel 55-57

Aan de Strijkviertel 55-57 in De Meern ontwikkelt BASE Projectontwikkeling 18 moderne bedrijfsunits van 114,6 tot 121,4 m². De omgevingsvergunning is onherroepelijk, waardoor de realisatie snel van start zal gaan.

Moderne bedrijfsruimtes met toekomstwaarde

BASE Projectontwikkeling realiseert aan de Strijkviertel 55-57 een representatief bedrijfsverzamelgebouw met 18 casco bedrijfsunits.

De verkoop is gestart en biedt ondernemers en investeerders de kans om eigenaar te

worden van een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsruimte op een toplocatie nabij

Utrecht.

De units beschikken over één of twee eigen parkeerplaatsen op eigen terrein, en de vrije

hoogte van circa 3,5 meter maakt de ruimtes geschikt voor uiteenlopende functies — van

werkplaats en opslag tot kantoor of showroom.

Voor wie meer ruimte nodig heeft, is het bovendien mogelijk om meerdere units te

combineren tot één groter geheel.

Centrale ligging vlak bij A12 en A2

Het project ligt op bedrijventerrein Oudenrijn, direct ten westen van Utrecht.

Binnen enkele minuten rijdt u de A12 of A2 op — ideaal voor bedrijven met klanten of

leveranciers in de Randstad of Midden-Nederland.

Het bedrijventerrein is modern ingericht en kent een hoogwaardige uitstraling, wat bijdraagt

aan de representativiteit van uw bedrijfslocatie.

Casco oplevering met solide basis

De units worden casco opgeleverd met een stevige kalkzandsteenconstructie, betonnen

verdiepingsvloer en geïsoleerde sandwichpanelen.

Deze solide basis biedt ondernemers volledige vrijheid in de inrichting en afwerking van hun

bedrijfsruimte.

Daarnaast zijn er diverse meerwerkopties beschikbaar en wordt er gewerkt aan de

mogelijkheid tot compleet afgebouwde oplevering, voor wie liever direct gebruiksklare ruimte

wil betrekken.

Planning en zekerheid

De omgevingsvergunning is onherroepelijk, wat betekent dat de bouw zonder planologische

belemmeringen kan plaatsvinden.

De bouw start zodra 70% van de units is verkocht, met een verwachte oplevering in Q3–Q4

2026.

Meer informatie en verkoop

De verkoop verloopt via Waltmann Bedrijfshuisvesting in Utrecht.

Op de projectpagina van BASE Projectontwikkeling vindt u alle informatie, prijzen en beschikbare units.

�� Strijkviertel 55-57 – De Meern

�� 18 bedrijfsunits van 114,6 – 121,4 m²

�� Casco oplevering | Meerwerk en afbouw mogelijk

�� Omgevingsvergunning onherroepelijk

�� Verwachte oplevering Q3–Q4 2026

�� Vanaf € 229.950 v.o.n. excl. btw