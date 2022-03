3: MEER WONINGEN ÉN MEER GROEN

Wat is onze visie?

Ruimte is niet onbeperkt. Daarom zoekt GroenLinks Utrecht de beste plekken voor woningen, groen en duurzame energie. We gaan meer woningen creëren. We gebruiken de bestaande ruimte beter, bijvoorbeeld door leegstaande winkels en bedrijfspanden om te bouwen tot woningen. We bouwen in de bestaande stad omdat dat energiezuiniger en klimaatvriendelijker is. Wanneer we bouwen, zorgen we voor groene straten en wijken. Omdat biodiversiteit en ontspanning in het groen voor iedereen van groot belang is, zorgen we dat dit voor iedereen in de buurt beschikbaar is en blijft.

Wat hebben we al bereikt?

Om de stad gezond en leefbaar te houden zorgden we dat de groei van het aantal inwoners gelijk opgaat met meer ruimte voor groen. Iedere Utrechter moet een groen ommetje kunnen maken in zijn eigen buurt en wonen op minder dan 300 meter lopen van een groen park of plantsoen. Die groene ruimte is nodig om samen prettig te kunnen leven. Nu en in de toekomst.

Wat willen we nog meer:

De woningnood is groot, en daarom willen we meer betaalbare woningen bouwen binnen de huidige stadsgrenzen. Door binnenstedelijk te bouwen, realiseren we woningen op een plek waar mensen daadwerkelijk willen wonen: centraal in de stad, met alle voorzieningen dichtbij. GroenLinks realiseert dat door eisen te stellen aan projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Ook benutten we bestaande (woon)ruimte beter. Dat kan bijvoorbeeld op terreinen waar nu nog kantoorpanden staan, op braakliggende grond of boven lege winkels.

Rondom de stad behouden we het groen en maken we meer ruimte voor natuur, recreatie en duurzame energie, zoals in Rijnenburg. Ook binnen de stad is er overal groen in de buurt: een plek om te spelen voor kinderen of een plek waar je een frisse neus kunt halen. Samen met bewonersgroepen, creëren we een netwerk van groene routes door alle wijken en in de hele stad, om te wandelen en te sporten. Zo zorgen we voor een leefbare en groene stad.

10 X MOOIER UTRECHT

Voor GroenLinks Utrecht zijn er drie hoofdthema’s die nu alle prioriteit verdienen: betaalbaar wonen, eerlijke kansen en een groene stad. Lees hier hoe wij van Utrecht een thuis voor iedereen maken.