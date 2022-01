3 redenen om een waterontharder te kopen

Waterontharders worden steeds populairder. Dat is niet zo gek, want er zitten behoorlijk wat voordelen aan. Toch weet nog lang niet iedereen wat een waterontharder nu precies is. In dit artikel leggen we je daarom uit wat een waterontharder is en geven we je drie redenen waarom de waterontharder zo populair is geworden.

Voordat we je door de voordelen van een waterontharder gaan praten, vertellen we je eerst wat over de waterontharder. Want wat is een waterontharder nu precies? Een waterontharder doet precies wat de naam al zegt, namelijk het water ontharden. In hard water zit veel kalk, dit soort water komt in Nederland overal uit de kraan. Het kalk komt in het water terecht door de grond waar het uit wordt gefilterd. Een waterontharder filtert de kalk uit het water, waardoor kalkloos water ontstaat. Dit noemen we zacht water. Dat zachte water heeft behoorlijk wat voordelen. Er zijn inmiddels een hoop plekken waar je een waterontharder aan kunt schaffen, zo kun je een waterontharder kopen bij Soft Water Systems.

1. Nooit meer kalkaanslag poetsen

Goed, in hard water zit dus kalk. Dit veroorzaakt kalkaanslag op plekken waar water uit de kraan komt. Denk bijvoorbeeld aan de wasbak. De plek waar echter altijd de meeste kalkaanslag te vinden is, is de badkamer. Wanneer je een waterontharder laat installeren, zul je ook in je badkamer geen last meer hebben van kalkaanslag. Je hoeft dan nooit meer je douchewanden en de douchekop moeten schrobben met agressieve kalkverwijderaar.

Ook op plekken die je niet direct kunt zien ontstaat met een waterontharder geen kalkaanslag meer. Denk bijvoorbeeld aan de leidingen van je koffiezetapparaat of je verwarming. Dat is goed, want kalkaanslag kan er op den duur voor zorgen dat de leidingen dichtslibben en dat je apparaten stuk gaan. Met een waterontharder zorg je er dus ook voor dat je apparaten een stuk langer mee gaan.

2. Je gebruikt minder schoonmaakmiddelen

Als je minder moet poetsen, is het natuurlijk ook logisch dat je minder schoonmaakmiddelen gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld geen kalkverwijderaar meer nodig. Verder werkt zeep ook beter in zacht water. Waar zeep normaal namelijk aan de kalk hecht en direct weer wegspoelt, kan het zich nu hechten aan hetgeen dat je schoonmaakt. Je zult merken dat de zeep beter werkt, omdat er ook meer schuim ontstaat. Zo heb je vervolgens ook bijvoorbeeld minder vaatwasmiddel, allesreiniger en zelfs shampoo nodig. Hiermee kun je een hoop geld besparen én het is beter voor het milieu.

3. Het is beter voor je huid en haar

Zacht water is beter voor je huid en haar. Je hebt het waarschijnlijk niet door, maar wanneer je doucht met hard water, blijft er een dun laagje kalk op je huid en haar liggen. Dit zorgt ervoor dat er minder zuurstof bij je huid en haar kan komen. Hierdoor worden haren sneller vet of vallen ze makkelijker uit. Ook kan het zijn dat je, wanneer je een gevoelige huid hebt, makkelijker last krijgt van eczeem. Zacht water is dan ook erg goed voor mensen met eczeem, omdat dit geen verstikkend laagje op je huid achter laat.