3 redenen om jaarlijks je vaste lasten te vergelijken

Het einde van het jaar nadert en dat betekent ook dat er weer een enorme groep is die overstapt van zorgverzekering.

Vaak worden de eerste premies voor het nieuwe jaar begin november bekend gemaakt en is het dus mogelijk om te kijken of je misschien ergens anders een paar euro voordeliger uit bent. Vooral omdat je maar één keer per jaar kunt en mag overstappen van zorgverzekeraar, is het wel belangrijk om dit niet te vergeten. Onderneem je namelijk geen actie, dan zal je een jaar moeten wachten. Nu is dit in het geval van een paar euro verschil niet zo erg, maar wel op het moment dat je huidige verzekeraar bepaalde zorg niet meer vergoed, terwijl je dit wel nodig hebt. Uiteraard zijn er daarnaast nog veel meer ‘vaste’ lasten die je onder de loep kunt nemen, dus daarom willen we graag 3 redenen met je bespreken om dit jaarlijks ook daadwerkelijk te doen.

Handige online vergelijkers

We snappen heel goed dat je geen zin hebt om uren te moeten zoeken naar bijvoorbeeld allemaal verschillende energieleveranciers om vervolgens alle prijzen te noteren om zo een goed vergelijk te kunnen maken. Gelukkig hoeft dit tegenwoordig ook niet meer en kun je eenvoudig en snel via een vergelijker zoals EasySwitch.nl verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken op basis van prijs en eventuele andere voorwaarden. Dit heeft als voordeel dat je op voorhand alvast een selectie kunt maken op basis van jouw criteria en dus niet eerst afzonderlijk op de website van alle aanbieders hoeft te zoeken naar de tarieven.

Altijd de beste prijs

Uiteraard is service ontzettend belangrijk, maar in sommige gevallen is dat totaal niet relevant. Kijk bijvoorbeeld eens naar het kiezen van een nieuwe energieleverancier. Hoe groot is de kans dat je problemen krijgt met stroom? Mocht dit toch het geval zijn, dan zal er vaak een elektricien aan te pas moeten komen of het ligt in de centrale waar je ook geen invloed op hebt. In dat geval kun je het beste online vergelijken en kiezen voor de goedkoopste energieleverancier. Gaat het om je internet en televisie, dan is het een heel ander verhaal. Uiteraard kun je ook dan kiezen voor de goedkoopste aanbieder, maar vaak wil je wel goed worden geholpen bij een storing en dan is het prettig om te kiezen voor bijvoorbeeld KPN of Ziggo.

Weet wat er speelt in de markt

Als we kijken naar de energiemarkt, dan zien we dat er regelmatig aanbieders verdwijnen, maar er ook aanbieders bij komen. Zo hebben we gezien dat een dynamisch energiecontract tegenwoordig enorm populair is, maar tot aan een tijdje geleden bood bijna niemand dit nog aan. Stel nu dat jij een van de mensen bent die eigenlijk al een tijdje aan het zoeken was naar zo’n aanbieder, dan behoor je direct tot hun potentiële klanten. Door regelmatig te kijken hoe het ervoor staat, blijf je ook meteen op de hoogte van wat er speelt. Hoe fijn is dat?