3 redenen om te (ver)bouwen met composiet rijplaten

Bij de bouw of verbouw van een woning, bedrijfspand, kantoorpand of heel winkelcentrum komt een hoop kijken. Je hebt een site engineer of architect nodig, bouwers, en dan hebben we het nog niet over alle materialen. Om de bouw te kunnen starten, is er een tijdelijke ondergrond nodig. Een ondergrond waar mens én machine veilig over kunnen lopen en rijden. De vraag is alleen; hoe kan dat zo duurzaam mogelijk? Het antwoord daarop vind je in dit artikel!

Een tijdelijke ondergrond maak je van rijplaten. Je hebt ze van staal, van hout, maar tegenwoordig óók van composiet. Dat is een glasvezelversterkt kunststof en biedt diverse voordelen. Bij Ferex kun je deze kunststof rijplaten huren. Diezelfde rijplaten zijn gebruikt bij de bouw van een supermarkt in het centrum van Utrecht. Afgelopen jaren is Hoog Catharijne compleet vernieuwd. Tussen de twee hoge gebouwen bevond zich een grote bouwput, waar een supermarkt moest komen. Om het straatwerk tijdens de bouw niet te beschadigen, is gekozen om de composiet rijplaten van Ferex toe te passen. Waarom composiet en geen staal of hout? Dat heeft te maken met de drie voordelen die hieronder opgesomd staan.

Veiligheid voorop

Tijdens de bouw heeft veiligheid nummer één prioriteit. Met composiet rijplaten wordt die veiligheid gewaarborgd. Allereerst zijn de rijplaten voorzien van een liplaskoppeling. Daarmee vormen meerdere rijplaten een volkomen vlakke en gesloten ondergrond. Daarnaast hebben deze composiet rijplaten een antislipprofiel, zodat de kans zeer klein is dat bouwers uitglijden. Door de toepassing van een folie is het mogelijk om de ondergrond volledig waterdicht én vuildicht te maken. Zo kunnen ook schadelijke stoffen niet in aanraking komen met hetgeen wat onder de rijplaten zit: het straatwerk of bijvoorbeeld gras.

Milieuvriendelijk materiaal

Een ander voordeel, is dat composiet een ontzettend milieuvriendelijk materiaal is. Zo:

Heeft composiet een lange levensduur, maar liefst 15 jaar. Daarna kan het materiaal gerecycled worden;

Geeft het materiaal geen uitloging naar de ondergrond. Het roest ook niet;

Is het materiaal zeer licht, waardoor er meer rijplaten tegelijkertijd vervoerd kunnen worden. Dit scheelt in het aantal ritjes naar de bouwplaats, waardoor de CO2-uitstoot ook minder is.

Geen grondbewerking

Bij bouwplaatsen zie je vaak dat houten draglineschotten en stalen rijplaten schots en scheef liggen, zeker als de ondergrond niet gelijk is. Om dat te voorkomen, is meestal grondbewerking nodig. Denk aan een puin- of zandbed waarmee de ondergrond gelijk gemaakt wordt. Zo kunnen de draglineshotten of stalen rijplaten ook een vlakke weg vormen. Bij het gebruik van composiet is dit allemaal niet nodig. Composiet heeft als eigenschap dat het materiaal ondergrondvolgend is. Daardoor zijn de rijplaten rechtstreeks op de ondergrond te leggen en beschadigt het de ondergrond minimaal. Na het verwijderen van de rijplaten zie je dat de ondergrond nog steeds netjes is. Dat is beter voor het milieu én de portemonnee. Grondbewerking en herstelwerkzaamheden zijn hoge kostenposten en voorkom je bij het gebruik van composiet rijplaten.

Ga je binnenkort bouwen in de omgeving van Utrecht? Houd bovengenoemde drie voordelen van composiet dan in gedachten.