3 Redenen waarom een veilige website belangrijk is in 2024

Het mag duidelijk zijn dat technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen vandaag de dag. Met name op het gebied van internet, artificial intelligence en multimedia lijken we steeds sneller met nieuwe technologieën op de proppen te komen, de een nog sneller of met nog meer functies dan de ander.

Toch is veiligheid nog vaak een ondergeschoven kindje. Juist om deze reden gaan we in dit artikel kijken waarom het eigenlijk belangrijk is dat je zelf een veilige website hebt en ook enkel uiterst veilige websites bezoekt.

Kans op virussen en hacks van cybercriminelen

Een van de meest cruciale redenen om enkel veilige websites te bezoeken, is de grote kans op virussen en hacks van cybercriminelen die je anders loopt. Tegenwoordig kun je een veilige website herkennen aan het ‘groene slotje’’ voor de adresbalk in je browser.

Dit is voor vrijwel alle gangbare browsers gelijk. Of je nu Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox gebruikt, het groene slotje indiceert dat een website beveiligd is volgens het zogenoemde HTTPS-protocol.

Wat is https precies? Het hypertext transfer protocol secure (HTTPS) is de beveiligde variant van traditioneel HTTP, het standaard protocol dat gebruikt wordt om data tussen een webbrowser en website te communiceren.

HTTPS maakt gebruik van encryptie om een veilige verbinding binnen een netwerk van computers te bewerkstelligen. Het communicatieprotocol dat gebruikt wordt, heet het Transport Layer Security (TLS) systeem, voorheen Secure Sockets Layer (SSL).

De verkoop van persoonsgegevens aan datahandelaren en reclamebureaus

Afgezien van het feit dat hackers en andere cybercriminelen constant op de loer liggen om onze data te stelen, wordt deze ook gewoon op de open markt verkocht aan datahandelaren en reclamebureaus.

Sta er dus goed bij stil welke app je toegang geeft tot zeer privacygevoelige informatie, zoals je contactenlijst, huidige locatie en websites die je graag bezoekt.

De vuistregel is doorgaans dat wanneer een bepaalde dienst gratis is, bijvoorbeeld het aanmaken van een Meta-account (voorheen Facebook), jij betaalt voor de dienst met de verzameling van je persoonsgegevens.

De kosten van digitale datalekken

Beveiligingslekken kunnen leiden tot aanzienlijke financiële verliezen, waaronder de kosten die gepaard gaan met het verhelpen van de inbreuk, mogelijke boetes voor het niet naleven van wetten rondom gegevensbescherming en de onmeetbare impact op het vertrouwen en de loyaliteit van klanten.

Een inbreuk waarbij klantgegevens worden blootgesteld, kan bijvoorbeeld het vertrouwen zodanig ondermijnen dat herstel moeilijk en duur is, waarbij getroffen bedrijven vaak een opmerkelijke daling in verkoop en klantbetrokkenheid ervaren.

Bovendien kan de schade aan de reputatie van een merk na een beveiligingsinbreuk ernstig en langdurig zijn. Het herstellen van het publieke vertrouwen vereist aanzienlijke inspanningen en middelen, waaronder transparante communicatie met belanghebbenden en het implementeren van robuustere beveiligingsmaatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen.

Mocht je zelf verantwoordelijk zijn voor een website, bijvoorbeeld je eigen blog of webwinkel, die van een klant, vriend, kennis of familielid, doe je er goed aan de beveiliging ervan op orde te hebben. Dieven en hackers zijn nu eenmaal dol op digitale beveiligingslekken en persoonsgegevens.