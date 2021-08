Utrecht is een sportief evenement rijker

Op zondag 5 september vindt er een nieuw wandel-, hardloop-, en skeelerevenement plaats in Utrecht-West: Rondje Stadseiland. Zoals de naam al doet vermoeden, volgt het parcours de randen van het Stadseiland; het gebied dat is ingesloten tussen het Merwedekanaal en het Amsterdam Rijnkanaal. Het Stadseiland is een divers gebied met woonwijken, bedrijventerreinen en natuurlijk ook veel water!

De organisatie hoopt met dit evenement de realisatie van een fysiek parcours te stimuleren. Zo kunnen de inwoners en werknemers van het Stadseiland niet alleen op 5 september, maar iedere dag bewegen en recreëren in het gebied!

Hardlopen

Doe mee aan de hardloopwedstrijd met tijdwaarneming! Ben jij onlangs begonnen met

hardlopen? Dan is de 5 km run echt iets voor jou. Heb je al wat meer ervaring? Kies dan voor

de 10 km run of voor de 10 mijl run. Dit is de enige 10 mijl run in Utrecht! De jeugd zijn we

natuurlijk ook niet vergeten. Kinderen met een leeftijd tussen de 6 en 11 jaar kunnen

meedoen aan de Kidsrun.

Wandelen

Is hardlopen niets voor jou? Ga dan voor de wandeltocht van 5 km of 12 km. De wandeltocht

heeft verschillende voordelen: je bent lekker in beweging en het is ook nog eens hartstikke

gezellig! Halverwege de tocht krijg je wat lekkers te drinken en te eten aangeboden.

Skeelertoertocht

Naast de hardloopwedstrijd en wandeltocht hebben we bij Rondje Stadseiland ook een

skeelertoertocht van 15 kilometer! Het is geen wedstrijd, maar een toertocht zonder

tijdsregistratie. De toertocht is zowel geschikt voor de fanatieke skater als de pas begonnen

skater. Het gehele parcours is uiteraard verhard.

Bedrijventeams

Samen met je collega’s meedoen aan de hardloopwedstrijd of skeelertoertocht van Rondje

Stadseiland kan natuurlijk ook! Om er écht een teamuitje van te maken, hebben we een

speciaal arrangement opgesteld met onder andere een gezellige BBQ! Het minimum aantal

deelnemers per team is 4. Deelnemers van één bedrijventeam kunnen aan verschillende

afstanden meedoen.

Inschrijven?

Je kunt je tot en met donderdag 2 september 23.59 uur online inschrijven via de website.