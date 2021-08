Bij FoodExplore maak je een bijzondere ontdekkingstocht

FoodExplore is weer open en eigenaar Wengin Qiu is onzettend blij dat hij zijn gasten weer kan verwelkomen. Bezoek deze zomer de keukens van FoodExplore en maak een ontdekkingsreis langs verschillende wereldse smaken. Je betaalt één entreeprijs en dan kun je voor een bepaalde tijd genieten van wat de 20 verschillende keukens allemaal te bieden hebben.

Wengin Qiu vertelt ons dat hij in de afgelopen periode hard heeft gewerkt om in deze lastige tijden zijn gasten toch zo veel mogelijk te bieden. “We hebben het mogelijk gemaakt voor onze gasten om online eten te bestellen, dat werd dan door onze medewerkers bezorgd of het kon worden afgehaald. Ook hebben we in samenwerking met de MCD supermarkt sushi pakketten verkocht. Het is fijn dat we afgelopen maanden onze gasten konden blijven voorzien van heerlijke gerechten, maar het is natuurlijk fantastisch dat we na deze periode de deuren weer mogen openen. Nu kunnen we onze gasten weer de complete ervaring van FoodExplore bieden.

Tekst loopt door onder de foto

Wat kun je verwachten bij een bezoekje aan FoodExplore? “We hebben veel keuze” vertelt Wengin Qui, je boekt een arrangement via onze website, voorlopig zijn dat uitsluitend 2 uursarrangementen, en dan kun je 2 uur lang genieten van alles wat FoodExplore te bieden heeft. Daarbij is drank inbegrepen, alleen voor sterke drank wordt een kleine toeslag gevraagd.

Onze gepassioneerde chefs bereiden verse gerechten uit onder andere de Oosterse, Italiaanse Nederlandse, Spaanse en Mexicaanse keuken. Door ons grote aanbod houden we rekening met ieders eetwensen.

Tekst loopt door onder de foto

Ook voor kinderen is FoodExplore een feestje. Ze mogen helemaal zelf hun bordje samenstellen en als ze geen zin hebben om aan tafel te blijven zitten kunnen ze spelen in onze speciale kinderhoek.

Een etentje bij FoodExplore is ideaal te combineren met een bezoek aan City Skydive Utrecht, Pathé Leidsche Rijn of het nieuwe Leidsche Rijn Centrum. Zo maak je er een complete dag uit van.

Tekst loopt door onder de video

FoodExplore is gevestigd aan de Hertogswetering 195, The Wall, aan de A2, afslag 7. Parkeren op parkeerdek P1. De eerste 2 uur parkeer je gratis, hierna betaal je € 1,00 per uur. Een tafel reserveren kan via www.foodexplore.nl