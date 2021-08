Deze upcoming herenzaak vind je in het oudste stenen woonhuis van Nederland

In een bijzonder rijksmonument aan de Oudegracht vind je herenzaak Coef Men. Het gebouw naast het oude postkantoor dateert uit begin 13e eeuw en biedt het perfecte decor voor de exclusieve merken van Coef Men.

Dé plek voor de stijlbewuste man

Coef Men is een unieke mannenwereld met een combinatie van fashion, sneakers en lifestyle artikelen. Je vindt er een stijlvolle collectie van een brede range merken uit midden-hoog segment. Naast in Utrecht, is Coef Men ook gevestigd in Arnhem, Nijmegen, Leiden en de Mall of the Netherlands. Het prachtige decor van stadskasteel Drakenburg maakt Coef Men Utrecht een unieke winkel. Met een mix van internationaal bekende merken zoals Samsoe Samsoe, Denham, Stone Island, Isabel Marant, Daily Paper en Lyle & Scott is deze herenzaak dé plek waar iedere stijlbewuste man aan het juiste adres is.

Persoonlijke stijladvies

Terwijl jij de collectie ontdekt in dit eeuwenoude pand, helpen de medewerkers van Coef Men je graag bij het selecteren van een nieuwe outfit. Kijk zelf even rustig rond of laat een van de medewerkers een aantal sets voor je samenstellen terwijl jij geniet van een kop koffie. Naar wens stijlen ze je nieuwe outfit helemaal af met bijpassende schoenen en accessoires. Persoonlijke aandacht, eerlijk stijladvies, een leuk gesprek en een zorgvuldig geselecteerd aanbod gebaseerd op jouw wensen vormen de kernwaarden van Coef Men. De stijladviseurs verrassen je graag met mooie combinaties, materialen en merken die je misschien nog niet kent.

Historisch pand

Het pand waarin Coef Men is gevestigd bestaat uit verschillende ruimtes, zo is er bijvoorbeeld de opkamer met gerestaureerde muurschilderingen uit de 14e eeuw en een kelder met een gewelfd plafond waardoor de ruimte doet denken aan een metrostation. De medewerkers van Coef Men Utrecht hebben niet alleen kennis over de producten en merken die ze verkopen, ze kunnen je ook iets vertellen over het prachtige pand.

Virtuele tour door Kasteel Drakenburg, door de jaren heen

Loop Coef Men in Utrecht vooral eens binnen om het prachtige gebouw te bewonderen. Het oude stadskasteel beschikt over muurdelen en balklagen die zo’n 750 jaar oud zijn. Bij de kassa vind je een QR-code. Wanneer je deze scant, word je meegenomen op een virtuele tour door het pand dat dienst heeft gedaan als onder andere ridderwoning, machinefabriek en het eerste Chinese restaurant van Nederland.

Heb jij nog geen bezoek gebracht aan Coef Men? Ga vooral eens langs om het gebouw te bewonderen en ontdek de mooie collectie onder het genot van een kop koffie of een biertje. Daarnaast shop je de collectie natuurlijk ook online op www.coef.nl.