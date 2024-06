3x dit zoeken Utrechtse bijverdieners in een bijbaan

Zonovergoten volle terrassen: het lijkt er dan ein-de-lijk van te komen. Voor horecaondernemers maken die onvoorspelbare Nederlandse zomers het knap lastig om een personeelsplanning rond te krijgen. Dat vraagt namelijk om flexibel inzetbaar personeel. En laat dat nou precies zijn wat Utrechtse jongeren zoeken in hun bijbaan.

Ruim 80% van de Utrechtse jongeren heeft een of meerdere bijbanen. Flexibiliteit in werkuren en rooster is voor 56% van hen het allerbelangrijkste in hun zoektocht naar een job. Dat blijkt uit de Bijbanen Barometer 2024 van digitaal uitzendplatform NOWJOBS onder 274 jongeren (16-28 jaar).

Ondertussen is het als ondernemer steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden dat je flexibel kunt inzetten. De Bijbanen Barometer 2024 schetst een duidelijk beeld van de wensen en behoeften van de jonge generatie Utrechtse bijverdieners. Dít vinden ze belangrijk in een bijbaan en zo houd je ze gemotiveerd:

Euro’s en extraatjes

Met stip op één staat het uurtarief dat een werkgever betaalt. Waar het gros van de werkgevers hun flexkrachten (vanaf 21 jaar) tussen de € 13,27 en € 14 per uur betalen, blijkt uit de Bijbanen Barometer dat de meeste bijverdieners pas tevreden zijn met hun loon vanaf € 15,- per uur. Daarnaast letten jongeren ook op leuke extra’s, zoals bonussen, fooien, weekend- en vakantietoeslagen. Zoek je dus goed flexpersoneel dat zich verbonden voelt met jouw bedrijf? Dan maak je het verschil door net iets dieper in de buidel te tasten dan de concurrent.

Draait het dan alleen om geld bij deze generatie? Uit de Bijbanen Barometer blijkt dat tweederde van de jonge Utrechters het verdiende geld hard nodig heeft om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften: eten, drinken, huur, vaste lasten of om te sparen. En juist minder voor vakanties, leuke uitjes of sport.

Flexibiliteit, maar ook zekerheid

De huidige generatie bijverdieners is gebrand op flexibiliteit; ze bepalen het liefst zelf waar, wanneer en hoeveel ze werken. Een bijbaan moet goed aansluiten op het persoonlijke leven. De tijd dat bijverdieners een vaste zaterdag komen werken, is verleden tijd. Bij deze generatie staat vrijheid voorop.

Dat wil niet zeggen dat ze hun mouwen niet willen opstropen; Utrechtse jongeren werken naast hun opleiding zo’n 9 tot 12 uur per week. En ze werken het liefst voor één werkgever. Zoek je dus loyale flexkrachten en geen jobhoppers? Denk dan vooral mee met jouw jonge bijverdieners. Zorg bijvoorbeeld dat je een goed gevulde flexpool hebt, zodat je jouw rooster altijd rond krijgt, ook als een of twee bijverdieners wat meer flexibiliteit in hun planning nodig hebben. Jij blij, zij blij.

Geef energie, krijg energie

Ook belangrijk: is het werk een beetje leuk? Flexwerkers zoeken in een bijbaan de kans om te groeien, zich te ontwikkelen en te leren. Alleen koffie halen is niet voldoende, blijkt uit de Bijbanen Barometer. Utrechtse bijverdieners willen graag onderdeel zijn van het team en dezelfde kansen krijgen als een vaste medewerker. Dat betekent ook dat ze niet alleen op de routineklusjes gezet worden; ruim een kwart (27%) van de jonge bijverdieners die een bijbaan heeft of zoekt, wil variatie in de werkzaamheden.

Speel daar als Utrechtse ondernemer dus op in: werk ze goed in, geef ze dezelfde kansen en werkzaamheden als vaste medewerkers, begeleid ze en leer ze wat je leren kan. Grote kans dat jouw favoriete bijverdieners dan blijven plakken. Ook als ze bijvoorbeeld via een digitaal uitzendplatform komen.

