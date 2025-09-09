Open Monumentendag Utrecht 2025: Utrechtse Iconen

Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed en Architectuur’. In Utrecht staan monumenten centraal die bepalend zijn (geweest) voor het stadsbeeld. Deze iconen tonen hoe bouwstijlen en architectuur zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Ontdek tijdens Open Monumentendag de uiteenlopende architectuurstijlen van Utrecht aan de hand van verschillende fiets- en wandelroutes, langs meer dan 90 bijzondere monumenten. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

40 jaar Stadsherstel Utrecht

Stadsherstel Utrecht is in 1985 opgericht om monumenten in de stad te redden van de sloop en om deze een nieuwe maatschappelijke bestemming te geven. Nu, 40 jaar later, heeft Stadsherstel Utrecht de wettelijke status van Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. Met een klein professioneel team onderhouden en verhuren ze ongeveer 40 gebouwen, verdeeld door de stad. Ze voorzien ruim 300 huishoudens van een woning en bieden zo’n 40 ondernemers een monumentaal dak boven hun hoofd. Ook neemt de organisatie het beheer voor andere eigenaren uit handen, waardoor ze ook zorg dragen voor het behoud van iconische monumenten zoals de Winkel van Sinkel en Sonnenborgh.

Stadsoase Het Doelenhuis

Vier van de panden van Stadsherstel Utrecht zijn tijdens Open Monumentendag 2025 te bezoeken: Paleis Lofen, Gasthuis Leeuwenbergh, Molen de Ster en het Doelenhuis waar het kantoor van Stadsherstel Utrecht gehuisvest is. Het Doelenhuis is een verborgen parel midden in de stad, een oase direct achter de Twijnstraat. Op zaterdag 13 september opent het zijn deuren en kunt u een kijkje nemen in de tuinen en in het kantoor. U vindt hier meer informatie over alle monumentale panden en over wat Stadsherstel Utrecht voor de stad betekent. Ontdek de intrigerende verhalen achter de Zeven Steegjes, Villa Sandwijck, het Stadskasteel aan Oudegracht 187 of de oude Brandweerkazerne achter het Stadshuisplein. Maar vergeet vooral niet om ook omhoog te kijken, als u door de Mariastraat wandelt: daar vindt u namelijk de nieuwste aankoop van Stadsherstel Utrecht, ter hoogte van nummer 28.