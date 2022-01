5 x Waarom wonen rondom de Amsterdamsestraatweg heel tof is!

Als er een plek in Utrecht is die de laatste jaren flink is veranderd, dan is het de Amsterdamsestraatweg. Concept stores, koffietentjes en restaurants schieten als paddestoelen uit de grond. Er is in deze buurt van alles te doen. Hierdoor worden de wijken rondom de Amsterdamsestraatweg steeds aantrekkelijker om te wonen. Makelaar Lindy Hendriks van Gusto Casa kent de buurt op haar duimpje. Dat meer mensen de buurt aantrekkelijk vinden snapt zij als geen ander.

Wil jij hier wonen? Wij hebben een aantal leuke woningen in deze buurt in ons aanbod.

1. Van concept store tot Aziatische toko

Toen wij op de Bremstraat kwamen wonen gaven wij een klein dinertje. Onze gasten waren onder de indruk. Stiekem had ik mij er heel gemakkelijk vanaf gemaakt. Ik had alle ingrediënten gekocht op de Amsterdamsestraatweg. We hadden sushi, Dim Sum en pokebowls gemaakt. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze verkopen het daar. Op de Straatweg vind je echt alle ingrediënten die je maar kunt bedenken. Er zit hier een Marokkaanse supermarkt, een Russische winkel & een Griekse winkel. Ook alle supermarkten van Eko Plaza tot Aldi zijn hier goed vertegenwoordigd. Dan heb je nog Familie van Rijk, een delicatessenwinkel met de lekkerste pindakaas, goede wijn & speciaalbiertjes maar ook alcoholvrije toppers!

Tekst gaat verder onder afbeelding





Je verwacht het misschien niet, maar de Amsterdamsestraatweg heeft hele leuke en fijne winkels. Ken je &Meer al? Een winkel met vintage spullen, maar ook hele toffe nieuwe decoratie & kinderspullen. Daarnaast vind je Winkel vol Winkeltjes. Zoals de naam al zegt hebben ze hier heel veel kleine shops in een winkel. Van kinderspeelgoed tot aan sieraden en tassen. Pas op, je slaagt altijd. Ook vind je speciaalzaken zoals Superbra & gitaarwinkel Dirk Witte. Maar ketens zoals de Action, Hema & de Kruidvat zijn vertegenwoordigd. Altijd handig! We kunnen niet wachten om al deze winkels weer fysiek te kunnen bezoeken. Gelukkig kun je bij veel winkels op dit moment online bestellen en afhalen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

2. Jouw beautyritueel in de straat

De meeste mensen kennen de Straatweg van het eindeloze aantal kappers. Maar er is meer dan dat en er zijn super goede kappers te vinden voor een klein prijsje. Zelf vind ik het heerlijk om een goed rondje me-time in te plannen. Ik ga graag naar Salon Jasmina. Ze is een kei in het epileren en verven van je wenkbrauwen. Ook knippen, kleuren en föhnen is aan ze besteed. En nog leuker, de prijs! Daarna naar de nagelsalon voor de shellac. De Amsterdamsestraatweg heeft alles van Mesoloog, Orthemoleculair therapeut en orthodontist tot IPL-behandeling. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt op de Amsterdamsestraatweg terecht.

Tekst gaat verder onder afbeelding

3. Hapje & drankje

Wij gaan zelf vaak naar Jeroen & Carlijn van The Food Club. Alles is hier glutenvrij. Maar ze zijn bovenal heel gastvrij. Lunchen kan ook bij Brandstof, Dubbel/Dwars, Bagels and Beans & GYS. En heb je Ddadi al ontdekt? Heerlijke tajines en de beste brownies. Wij zijn zelf ook fan van Prem, de beste Roti en Surinaamse broodjes. Van opdrachtgevers kregen wij ook vaak de tip om taco’s te gaan eten bij Cibari of Grieks bij het Dikkertje. De aller lekkerste pizza eet je bij Sateriales. Ga je voor Vega? Dan moet je bij GYS zijn. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het krijgen aan de Amsterdamsestraatweg. De lekkerste glutenvrije baksels vind je bij Rose en Vanillia Biertjes drinken? Dat kan bij Oproer of brouwerij de Leckere. Zin om te pingpongen? Dat kan bij The Ping Pong Club.

Tekst gaat verder onder afbeelding

4. De natuur in

Vanuit deze buurt ben je zo in het groen. Met een paar minuten ben je met de fiets of lopend bij de Vecht. Je loopt dan langs het water, maar ook weilanden met koeien. Je bent zo bij Fort aan de Klop of de natuurgebieden van Maarssen, Maarssenveen & Loosdrecht. Daarnaast zijn er in de wijk veel verborgen parkjes en natuurlijk het grote Julianapark met een dierenweide. In deze tijd zijn we op zoek naar steeds meer groen. Nu hebben we langs het Amsterdam-Rijnkanaal veel groen. Maar er zijn weinig recreatie mogelijkheden. De Demkapunt ligt er al jaren verlaten bij. Daar willen ze graag wat aan doen. Het gebied is een driehoek tussen de Amsterdamsestraatweg, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Demkaweg. Rijkswaterstaat heeft samen met de gemeente een plan gemaakt om de Demkapunt beter, mooier en toegankelijker te maken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

5. Ontwikkelingen & Slimme investering

De wijk is volop in ontwikkeling. Zo wordt er gebouwd aan (dure) nieuwbouwwoningen bij Wisselspoor. Komt er een gemêleerde groene wijk Cartesiusdriehoek. Deze wijk verbindt Lombok aan de Bloemenbuurt. Er komen nieuwe woningen bij de Jagerskade. Het Demkapunt wordt opnieuw ingericht. De gemeente investeert volop in de Amsterdamsestraatweg. De wijk is gunstig gelegen ten opzichte van de uitvalswegen, van het OV, het groen en de binnenstad. Een ideale locatie. Een locatie met veel voorzieningen, veel potentie en veel ontwikkelingen. Iedere dag ontdek je iets nieuws in de wijk. Hoe leuk is dat? Door al deze ontwikkelingen zal de wijk steeds aantrekkelijker worden, dat maakt een woning kopen in deze wijk interessant.

P.s. Loop vandaag je ommetje in deze wijk langs de Streetart.