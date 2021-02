Aan de slag met jouw slechte gewoonte bij Kick your Habits

‘Dit is juist een mooie tijd om er iets aan te doen’

Iedereen heeft wel een slechte gewoonte, bij sommigen kun je ook van verslaving spreken. We willen allemaal wel eens onze telefoon wat vaker wegleggen. Of we merken dat het toch wel erg lastig is om dat extra glas wijn te laten staan. Sommige mensen hebben daar meer moeite mee dan anderen. Kick your Habits kan jou een steuntje in de rug geven om van zo’n slechte gewoonte af te komen.

Of het nou gaat om te veel alcohol, eten, drugs of bepaald gedrag, zoals winkelen, gokken of gamen. Deze coronatijd is een mooi moment om de dingen aan te pakken waar jij tegenaan loopt. “Ik denk dat het met onze gewoontes nu twee kanten op kan gaan”, zegt psycholoog Simone Cordewener. Ze een van de zes behandelaren in Utrecht en geeft ook leiding aan het hechte team.

“Aan de ene kant is deze coronatijd heel prettig, omdat je minder verleidingen hebt. Je kan bijvoorbeeld even niet meer stappen. Aan de andere kant hebben we ook veel minder te doen en krijgen we dus minder positieve prikkels. Het kost meer energie om op een gezonde manier te ontspannen en te herstellen van dagelijkse bezigheden. Dan wordt het heel verleidelijk om toch dat glaasje wijn te pakken of te relaxen met medicatie.”

Bij Kick your Habits zien ze verslaving als een uit de hand gelopen normaal proces. Iets dat je eerst nog plezier, troost, afleiding en zelfvertrouwen bood, keert zich tegen je. “De coronatijd is juist een hele mooie tijd om iets te doen aan een slechte gewoonte, omdat je meer tijd hebt en er minder verleidingen zijn”, zegt Simone.

Warm en respectvol

Je kunt op alle niveaus bij Kick your Habits terecht. “Het is niet dat je per se al aan het eind van je Latijn hoeft te zijn om hier aan te kloppen”, legt Simone uit. “Je mag het jezelf ook gunnen om eens helemaal te resetten. Om niet meer die katers te hebben. En om niet toch weer die teleurstelling te moeten verwerken, omdat je de dag ervoor niet hebt gedaan wat je jezelf eigenlijk had voorgenomen. In wezen willen we allemaal graag die verandering.”

Persoonlijke benadering staat voorop. Iedereen heeft weer wat anders nodig bij zijn of haar behandeling. Ook vinden ze het van belang om iemand te zien als geheel. “Iemand is veel meer dan die slechte gewoonte. Dus we vinden het heel belangrijk om het totaalplaatje te zien, maar ook met warmte en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Je wil een verandering creëren in plaats van alleen te zeggen: ‘Je doet iets verkeerd’. Zo werk je samen vanuit gelijkwaardigheid naar het doel toe.”

Heb je vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met het team van Kick your Habits via 020-7370887 of [email protected].

Kick your Habits

Maliesingel 55

3571 BR Utrecht

www.kickyourhabits.nl