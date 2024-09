Aan tafel met Future Citizens; maak kennis met nieuwe Nederlanders bij een muzikaal driegangendiner

In restaurant Zindering in Stadsschouwburg Utrecht kun je aanschuiven voor een bijzondere theaterserie: ‘Aan tafel met Future Citizens’. Deze avondvullende voorstelling combineert een smakelijk driegangendiner met theater en live muziek. Je hoort de verhalen van succesvolle (ex-)vluchtelingen, die hun plek in Nederland gevonden hebben, én talentvolle nieuwkomers die je vertellen over hun dromen en ambities. Ga met elkaar in gesprek en verbind met mensen van over de hele wereld.

De presentatie van de avond is in handen van theatermaker Bright O. Richards, die zelf ooit zijn thuisland moest ontvluchten. Nu geeft hij nieuwkomers een podium om hun verhalen te delen. Naast de persoonlijke verhalen, word je verrast door live muziek die de sfeer compleet maakt. Dit samen maakt ‘Aan tafel met Future Citizens’ een bijzondere en inspirerende avond.

De eerste editie op 1 oktober vertelt het verhaal van Violeta, vertolkt door actrice Sylvia Bone en muzikaal begeleid door Oleg Fateev. Violeta groeide op in het vrolijke Tuzla, Bosnië, totdat de oorlog haar leven verwoestte. Ondanks de verschrikkingen, zoals bombardementen en tekort aan basisvoorzieningen, vond zij kracht in muziek en menselijke verbindingen. Uiteindelijk besloot haar vader naar Nederland te vluchten om aan het geweld te ontsnappen.

De eerste vier avonden van Aan tafel met Future Citizens vinden plaats op: 1 oktober, 3 november, 2 december en 19 december. Kom langs met je collega’s, vrienden of gewoon omdat je nieuwe mensen wil ontmoeten. De toegangsprijs is inclusief een welkomstdrankje en een driegangendiner.

Of je nu komt voor de verhalen, het eten of de muziek, deze avond biedt een bijzondere kans om in gesprek te gaan en Nederland te ervaren door de ogen van nieuwkomers.

Voor meer informatie en tickets, ga naar ssbu.nl.