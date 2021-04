Aandacht in Oost!

Helaas ook dit jaar geen groot feest en activiteiten in Oost in verband met de geldende maatregelen. Natuurlijk laten we Koningsdag niet zomaar voorbij gaan.

We gaan met een oranje lekkernij langs deuren van ouderen in onze buurt voor een “kletsje”. We bieden ze graag wat aandacht en verlichting in deze Corona tijden.

Kijk hier voor meer informatie of houd onze Instagrampagina in de gaten voor de laatste updates.

We kijken er nu al naar uit om volgend jaar weer groots uit te pakken! Tot volgend jaar!