Allegoeds Vakanties: nooit te oud voor vakantie!

Heeft u ook zo’n zin om er even lekker tussenuit te gaan? In een andere omgeving genieten van de natuur, goed gezelschap en een uitstekende verzorging: dat is vakantie!

Een vakantie doet iedereen goed. U ontmoet nieuwe mensen en kunt even heerlijk ontspannen. Op latere leeftijd is een vakantie niet altijd meer vanzelfsprekend. Misschien heeft u zorg nodig of ziet u er tegenop om alles zelf te regelen.

Vakanties voor senioren

Allegoeds Vakanties organiseert al meer dan vijftig jaar vakanties voor senioren. Niet zomaar vakanties, maar vakanties waarbij we u als gast ontzorgen. Bijvoorbeeld omdat u minder mobiel bent of gebruik maakt van thuiszorg. Maar ook omdat u graag nieuwe mensen ontmoet en het leuk vindt om met anderen op stap te gaan en samen te eten. Of u nu wel of geen zorg nodig heeft, u bent van harte welkom.

Ontspannen vakantie in eigen land

Met Allegoeds Vakanties heeft u veel keuzevrijheid en tegelijkertijd het gemak van een groepsvakantie. U gaat volledig verzorgd op reis. Samen met leeftijdgenoten geniet u van mooie excursies en activiteiten. Uiteraard bepaalt u zelf waar u aan deelneemt.

Geniet van veelzijdig Nederland

U kunt kiezen uit bestemmingen door het hele land. Wilt u genieten van de bossen en de hei of liever uitwaaien aan het strand of op een Waddeneiland? Het kan allemaal. U vindt alle bestemmingen op www.allegoedsvakanties.nl/vakantieoverzicht.

Warme Winterdagen

Begin 2023 alvast goed met een heerlijke verwenvakantie in de koude winterperiode. Geniet van een warm haardvuur, fijn gezelschap en lekkere winterse gerechten. U bent van harte welkom in ons groepshotel Het Bosgoed in Lunteren. U kunt kiezen uit vier vakanties met elk een aantrekkelijk thema.

Stichting Allegoeds

Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds. Als stichting willen we alle goeds bieden aan mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Daarom bieden we vakanties voor senioren aan onder de naam Allegoeds Vakanties. Daarnaast beschikken we over een volledig aangepast groepshotel, Het Bosgoed, waarin we gasten met een zorgvraag een warm welkom bieden. Stichting Allegoeds werkt zonder winstoogmerk.

Kleinschalig met persoonlijke aandacht

De vakanties van Allegoeds zijn kleinschalig van opzet. Deskundige en betrokken vakantiebegeleiders bieden persoonlijke aandacht en doen er alles aan om u een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Onze gasten waarderen onze vakanties dan ook met een 8,6.

Ga mee met één van de Allegoeds Vakanties in 2023. U bent van harte welkom, alleen of samen met uw partner, kind, vriend(in) of mantelzorger.

Bekijk het aanbod op www.allegoedsvakanties.nl en boek uw vakantie! Bellen mag ook. Wij zijn op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (0318) 48 51 83.