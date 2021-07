Altijd stralend de deur uit bij Sipan Style

Vanuit zijn sfeervolle salon knipt en styled Hassan Ibach voor elke gelegenheid. Hassan Ibach kwam in 1996 naar Europa vanuit Syrië om zijn kappers carrière voort te zetten in Duitsland. In Syrië heeft hij dan al een succesvolle carrière als kapper en stylist achter de rug.

In Duitsland behaalde hij zijn meesterschap in het kappersvak. Daarnaast is Hassan ook erkent visagist, masseur en modellencoach. Hassan heeft meegewerkt aan een aantal grote Duitse mode-en haarshows. Inmiddels is Hassans salon gevestigd in Utrecht. Bij Sipan Style kunnen dames en heren terecht voor alle soorten haarbehandelingen. Knippen, kleuren, stylen, speciale treatments. Je loopt altijd stralend de deur uit na een behandeling van een van de haarstylisten.



Sipan Style helpt met het opleiden van jonge kappers in het vak. In Nederland is Sipan Style een erkend leerbedrijf. In de salon biedt Hassan een cursus aan om het vak te leren: Sipan Acadamy.

Wil je ook nog bijdragen aan KiKa met jouw kappersbehandeling? Dan zit je bij Sipan Style aan het goede adres. Hassan zet zich regelmatig in voor KiKa.

Benieuwd hoe Sipan Style jou er nog stralender uit laat zien? Neem een kijkje op de website, bel op 06 846 901 17 of bezoek de salon op de Voorstraat 26 en laat je behandelen door een van de haarstylisten.