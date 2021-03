Arjan den Boer heeft nieuw boek over 150 jaar Nederlandse spoorwegaffiches

Publicist Arjan den Boer heeft een nieuw boek uitgebracht. Nadat vorig jaar zijn boek over Vergeten Gebouwen verscheen, is deze maand bij uitgeverij Toth een nieuw boek van zijn hand uitgekomen. Het boek heet 150 jaar Nederlandse Spoorwegaffiches en bevat alle belangrijke, mooie en interessante spoorwegaffiches die in Nederland zijn verschenen.

De affiches in het boek komen voornamelijk uit de collectie van het Spoorwegmuseum en Den Boers eigen verzameling. Eind negentiende eeuw verschenen de eerste geïllustreerde spoorwegaffiches op stations en in reisbureaus. Ze waren bedoeld voor boottreinen in aansluiting op veerdiensten met Engeland, maar dienden ook om buitenlandse toeristen per trein naar ‘Holland’ te lokken.

De spoorwegaffiches brachten reisbestemmingen, treinen of passagiers in beeld. Ze laten niet alleen anderhalve eeuw geschiedenis van het reizen per spoor zien, maar ook de evolutie van ontwerpstijlen.

Het koffietafelboek is uitgegeven in samenwerking met het Spoorwegmuseum, waar, als de musea weer open mogen, ook de tentoonstelling ‘Spoor van Verbeelding’ over 120 van de affiches te zien is. Sommige worden daar voor het eerst geëxposeerd.

Het boek is ruim 300 pagina’s dik en voor 59,50 euro verkrijgbaar in de DUIC shop en de lokale boekwinkels. Na 15 juni kost het boek 79,50 euro.