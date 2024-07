Authentieke woning in een vestingstad te koop

Ben je op zoek naar een woning in een veilige en rustige buurt? Een woning met vier slaapkamers, een zonnige tuin op het zuiden en een verkeersluw achterom allemaal in het hart van een pittoresk vestingstadje? Dit is je kans! Onze kinderen zijn het huis uit en deze gezellige woning staat nu te koop.