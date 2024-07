Bart doorkruist de stad met een deelbakfiets: “Iedereen kan makkelijk en snel mee”

Bart en zijn vrouw vliegen van hot naar her: werk, sportschool, kinderen naar voetbaltraining, de oppas of een feestje… Samen hebben ze één auto die veel wordt gebruikt. En als de ander dan toch op pad moet met de kinderen? Dan pakken ze een deelbakfiets. “Met de bakfiets komen we samen gemakkelijk en snel op onze bestemming.”

Voor Bart bood de deelbakfiets een goede oplossing. “Ik zocht naar een alternatief voor een tweede auto. Iets waarmee ik af en toe mijn meiden weg kan brengen of op kan halen en ook nog een boodschappentas mee kan nemen, als dat nodig is. Toen ik de deelbakfiets eens probeerde, beviel dat erg goed. We doorkruisen de stad razendsnel en hoeven geen rondjes te rijden op zoek naar een parkeerplaats. Die tweede auto, daar denk ik nooit meer aan. We houden het lekker bij de deelbakfiets!”

“We reizen samen, snel én ik hoef niet te zoeken naar een parkeerplek in de drukke stad.”

De voordelen van deelvervoer

In Utrecht huur je elektrische deelfietsen, deelbakfietsen en deelauto’s. Dat heeft grote voordelen voor het verkeer in de stad én voor de bewoners. Je betaalt bijvoorbeeld alleen als je de (bak)fiets of auto gebruikt, en niet voor de wegenbelasting, verzekering of een garage. Ook vermindert het drukte in de stad, waar het vaak al erg vol is. Veel auto’s staan zelfs het grootste deel van de tijd stil. Als meer mensen kiezen voor deelvervoer, komt er ruimte voor andere dingen. Zoals meer groen of een plek om te spelen. Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit: deelvervoer is vaak elektrisch en dus schoner.

