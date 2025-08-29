Bas Kennis megatrots op tweede editie Rapunzel Festival ‘Flink gegroeid, maar unieke sfeer blijft behouden’

Op 5, 6 en 7 september opent de Middeleeuwse Hamtoren in Vleuten (gemeente Utrecht) zijn sprookjesachtige terrein opnieuw voor het Rapunzel Festival. Met de uitgelichte toren als stralend middelpunt presenteert Rapunzel vanaf het drijvende hoofdpodium in de slotgracht een bonte mix aan optredens; van pop, jazz en chansons tot klassiek, opera en cabaret en van gevestigde namen tot opkomend talent.

Optredens zijn er o.a van Danny Vera, Diggy Dex, Blaudzun, Maaike Ouboter, Marcel Veenendaal (DI-RECT) in duet met top-trompettist Jan van Duikeren, Erik van Muiswinkel, Martijn Koning, Yori, meesterpianist Hennadyi Bezyazchynyi, Pieter Streefkerk (winnaar prinses Christina Concours), Brel-vertolker David Vos, Maartje & Kine, Luna Maki, De Baron, Harmonie-orkest Vleuten en DJ duo Do & the Moon. De presentatie is in handen van Peter Heerschop en Evelien de Bruijn.

Maar er is meer dan muziek. In de gewelven van de toren kun je meer ontdekken over de geschiedenis van de Hamtoren en zijn omgeving en in een adembenemende opening doen gevelacrobaten acts langs de oude muren van het 35 meter hoge monument. Op het festivalterrein vind je verder de Verre Velden met spellen en challenges, op de gezellige Marktlaan staan lokale ondernemers, ambachten en workshops en in de Karaokekoepel kun je even helemaal uit je dak kunt gaan met jouw favoriete hits. Uiteraard zijn op het terrein ook heerlijke hapjes en drankjes te verkrijgen. Laat je meevoeren naar een zwoele nazomer-setting met meerdere podia onder de notenbomen in de voormalige kasteeltuinen en geniet van muziek, theater, spektakel en de pracht van erfgoed.

Ten opzichte van de eerste editie vorig jaar, is Rapunzel flink gegroeid. Er zijn vollere festivaldagen, een groter festivalterrein en een nog rijkere mix van podiumkunsten en activiteiten. “Maar zonder dat we daarbij de intimiteit te verliezen”, wil trotse festivalorganisator en eigenaar van de Hamtoren Bas Kennis benadrukken. “Alle optredens zijn akoestisch en intiem, we laten maximaal 1500 mensen per dag toe en zorgen voor voldoende zitplaatsen. De sfeer was vorig jaar uniek. Die wilden we zeker behouden.”

Naast grote namen biedt Rapunzel ook een podium aan muzikaal talent en opkomende kunstenaars uit de regio. Het programma is op alle dagen vergelijkbaar, met telkens wisselende hoofdacts. Op zondag is het terrein al vanaf de middag geopend en zijn er extra optredens en activiteiten voor de jongere bezoekers.

Vrijdag 5 september: 16:00u – 00:00u | Zaterdag 6 september: 16:00u – 00:00u | Zondag 7 september: 12:00u – 20:00u – Hamtoren – Vleuten – WWW.RAPUNZELFESTIVAL.NL