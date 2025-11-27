Beauty & Wellness: alles voor ontspanning, self-care en balans

Een moment voor jezelf is geen luxe, maar een essentiële pauze in een drukke wereld.

Op deze Beauty & Wellness-pagina vind je in Utrecht alles voor ontspanning, herstel en selfcare: van massages en pilates tot pijnverlichting en holistische aandacht.

Ontdek waar je tot rust komt, je lichaam versterkt en jouw welzijn centraal mag staan — precies zoals jij het nodig hebt.

Massagestudio Kleine-Oase: waar rust en persoonlijke aandacht centraal staan

Zodra je binnenstapt, voel je de zachte energie die je uitnodigt om volledig te ontspannen. Hier vind je geen standaardroutine. Elke massage wordt met aandacht en gevoel gegeven, aansluitend op jouw ritme en behoefte. Perfect voor wie veel geeft, maakt, denkt, creëert of inspireert—en af en toe een moment nodig heeft om weer op te laden, spanning los te laten en in balans te komen.

www.kleine-oase.nl

Ondiep-Zuidzijde 6, Utrecht

Recht toe recht aan steengoede massages bij Salvete

In een tijd waarin we veel aandacht schenken aan de nodige self-care is een heerlijke massagebehandeling absoluut een must. Bij Salvete Beauty & Massage Utrecht kun je genieten van waardevolle, kwalitatief zeer goede massages, gericht op het herstellen van lichaam & geest. Met meer dan 8500 tevreden cliënten, en bijna 3000 lovende reviews op Treatwell ben je bij deze Top Rated Massagestudio in veilige en deskundige handen. Boek via Whatsapp (06 – 20 20 9500) en ontvang nu 10% DUIC korting!

https://salvete.nl/

Locaties: Bemuurde Weerd OZ 69, Utrecht / Jutfaseweg 93, Utrecht

Jouw lichaam, jouw tempo, jouw Reformer moment

REFORMER studios Utrecht brengt Reformer Pilates naar het individu. Train in jouw eigen tempo en filter op duur, niveau, spiergroep en intensiteit. Ideaal voor jou als je zelf wil bepalen waar de focus ligt en hoe de training eruitziet. Het is een moment tussen jou, lichaam en geest, samen met de Reformer. De uitgebreide openingstijden bieden flexibiliteit om jouw training moeiteloos in je schema te passen, voor een trainingservaring die écht om jou draait.

www.reformerstudios.nl/utrecht

Vleutenseweg 277a, Utrecht

Pijnvrij de feestdagen door

Gun jezelf uitzonderlijke ontspanning bij Medical Masseur. Wij combineren deep tissue, ontspanning en therapeutische technieken voor directe verlichting van rug-, nek- en stressklachten. Met professionele massages op drie locaties, een persoonlijke benadering en optie voor bedrijfsmassage of aan huis, ervaar je pure luxe en merkbaar herstel. Geef jezelf — of iemand anders — rust cadeau met onze elegant verpakte cadeaubon.

www.medicalmasseur.nl

Locaties: Ingen Houszstraat 28A, Utrecht / Lepelaarstraat 1, Utrecht / Zomervlinderberm 1, Houten