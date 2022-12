Beestachtig leuke familievoorstelling (8+) in de kerstvakantie

‘Erik of het klein insectenboek’ van HNTjong is een muzikale familievoorstelling vol dans, humor en visuele effecten voor iedereen vanaf 8 jaar. Toneelschrijver Jibbe Willems bewerkte Godfried Bomans’ originele verhaal uit 1941 tot een actuele toneeltekst.

Het verhaal gaat over de 9-jarige Erik Pinksterblom, een fantasierijk jongetje, dat verlangt naar iets bijzonders. Op een dag krimpt hij tot het formaat van een vlieg. Hij komt terecht in het stadspark en beleeft een wonderlijk avontuur. Erik ontmoet pinnige wespen en een zorgeloze eendagsvlieg, raakt verstrikt in een spinnenweb, wordt gered door een kakkerlak en slaapt in een pension voor gevluchte insecten. Het zijn net mensen…

Gaandeweg ontdekt hij dat de insecten moeite hebben met overleven. Overal ligt afval en mensen spuiten gif. Kan Erik zichzelf en de insecten redden?

Er is meer!

In de foyers kun je van alles ontdekken over verschillende insecten, zoals de wesp, de vlinder en het doodgravertje. Je kunt opdrachten doen en meer te weten komen over thema’s die in de voorstelling terugkomen zoals klimaatverandering, bijensterfte en zwerfafval.

Je komt langs installaties van de mier, de bij, de vlinder, de spin, de kakkerlak en de doorgraver, met bijbehorende opdrachten. Hoe kijk jij naar de beestjes uit dat rijke, maar veelal verborgen insectenleven?

Zin in nóg meer?

Voor of na afloop van de middagvoorstelling kan je in Mevr. Dudok genieten van een heerlijke high tea. Naast (onbeperkt) thee worden er ook allerlei lekkere hapjes geserveerd.

Bij de voorstellingen die starten om 20.00, kun je vanaf 17.00 uur dineren in Zindering. Voor kinderen serveren we een apart driegangen-kindermenu.

‘Erik of het klein insectenboek’ is te zien van 21 t/m 30 december te zien bij Stadsschouwburg Utrecht. Genoeg te beleven!

Kijk voor meer informatie en tickets op ssbu.nl.