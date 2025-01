Beethovens Vijfde symfonie en Simone Lamsma speelt nieuw vioolconcert van Joey Roukens

Beethovens Vijfde symfonie is een klassiek meesterwerk dat je minstens één keer live gehoord moet hebben. Vrijdag 31 januari 2025 is de perfecte kans: de beroemde dirigent Markus Stenz leidt het indrukwekkende Radio Filharmonisch Orkest in de Grote Zaal van TivoliVredenburg, met Beethovens Vijfde op het programma.

De onvergetelijke melodieën en de krachtige energie van dit hoogtepunt uit de klassieke muziek laten niemand onberoerd. Na de pauze speelt violiste Simone Lamsma splinternieuwe muziek van componist Joey Roukens. Een geweldige manier om je weekend te beginnen!

Beethovens Vijfde Symfonie

Iedereen kent de beroemde eerste vier noten van Beethovens Vijfde Symfonie: ‘Ta-ta-ta-taaa!’. Beethovens eerste biograaf hoorde in die indringende opening het noodlot dat aan de deur klopt: zijn doofheid begon steeds erger te worden. Anderen zagen het als dreunende hamerslagen, terwijl de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog de morsecode kort-kort-kort-lang koppelden aan de letter V voor ‘Victory’. Zo groeide Beethovens Vijfde uit tot een teken van verzet en hoop. Maar boven alles is het een explosie van energie en schoonheid, muziek van de allerhoogste klasse – een meesterwerk pur sang.

Simone Lamsma speelt nieuw vioolconcert van Joey Roukens

Violiste Simone Lamsma wordt door Jaap van Zweden geprezen als ‘een van de meest vooraanstaande violisten ter wereld’. Op deze bijzondere avond speelt ze gloednieuwe muziek van de Nederlandse componist Joey Roukens: het vioolconcert Out of the Deep, speciaal geschreven voor het AVROTROS Vrijdagconcert. Het stuk is volledig op Simone afgestemd. Het begint als een klaagzang, waarin de viool steeds hoger en intenser klimt – vanuit de diepte. De viool gaat een indrukwekkende dialoog aan met het orkest, om uiteindelijk in de hoogte en met lichtheid tot rust te komen. Dit vioolconcert zou zomaar een nieuw Nederlands meesterwerk kunnen worden.

Kom op vrijdag 31 januari naar dit unieke concert in TivoliVredenburg. Vooraf en na afloop is de bar open voor een drankje én gezellige nazit met dirgent, solist en musici. De perfecte start van je weekend!