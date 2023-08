Beiaardfestival Oude Muziek – Zaterdag 26 augustus

Als augustus komt, dansen de straten van Utrecht op een soundtrack van oude muziek dankzij de zeventiende-eeuwse Dombeiaard.

Bijzonder in 2023 is dat het Utrecht Early Music Festival samen met de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel- Vereniging en de Utrechtse Klokkenspel Vrienden gastheer is van het driejaarlijkse World Carillon Congress. Tijdens een vijfdaags programma ontvangen we niet minder dan 150 beiaardiers van over de hele wereld.

Daarnaast krijgt het carillon ook zijn eigen, dagelijkse showcase met beiaard-eminenties en jong talent, die het concertrepertoire naar een robuuste klankwereld hevelen. Door de hertaling naar hamers en klepels voegen deze virtuozen een nieuwe dimensie toe aan dit Revivalfestival. Ons wereldberoemde instrument in residence begeleidt u in stijl van de ene concertlocatie naar de andere. Nog leuker: even mindful luisteren, bijvoorbeeld bij Buurkerkhof: het meest exquise openlucht-luisterplekje van de stad.

De rest van het programma is te bekijken op de website van het WCC.