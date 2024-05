Beleef het noorderlicht in TivoliVredenburg!

In gesprek met Vrijdagconcert-programmeur Jorinke van Deelen over deze bijzondere productie.

Een muzikale belevenis van het Noorderlicht zonder af te reizen naar de poolcirkel; het kan zaterdag 18 mei in TivoliVredenburg. Die avond vindt er een speciale editie van het AVROTROS Vrijdagconcert plaats met muziek uit Scandinavische regionen.

Inmiddels bestaat er een wetenschappelijke verklaring voor het noorderlicht, maar voordat die verklaring er was, waren het voornamelijk mythische verhalen die gebruikt werden om het fenomeen te verklaren. Deze mythische verhalen staan ook centraal tijdens dit Vrijdagconcert. Het noorderlicht staat, terecht, op de bucketlist van velen. Deze speciale editie van het AVROTROS Vrijdagconcert biedt liefhebbers de kans om zich een avond onder te dompelen in arctische sferen, met bijpassende muziek, soundscapes en visuals.

Wat is er zo bijzonder aan deze avond?

“Het noorderlicht spreekt tot de verbeelding en dit concert biedt de bezoeker een noorderlicht-ervaring, alleen dan in de comfortabele zaal van TivoliVredenburg in plaats van in de kou. Het Groot Omroepkoor volgt het noorderlicht onder leiding van dirigent Benjamin Goodson. Op hun tocht pikken ze serene en sacrale koorcomposities op van toondichters uit IJsland, Scandinavië en de Baltische landen. Bijvoorbeeld van de IJslandse componiste Anna Thorvaldsdottir, wiens muziek onder meer in de film Tár te horen was. Het Groot Omroepkoor maakt ook de oversteek naar Letland en Finland, en voert betoverende koormuziek uit van Vasks en Rautavaara. Er klinkt ook muziek gebaseerd op eeuwenoude traditionals, uitgevoerd door de Noorse solisten Bjarte Eike (viool) en Hans Knut Sveen (toetsen). Tel daar de regie van Elsina Jansen, bijpassende visuals van Noralie (Noortje van den Eijnde) en soundscapes bij op en je hebt een allesomvattend noorderlicht concert.”

Hoe heb je een keuze gemaakt tussen alle werken uit deze regionen?

“Het was lastig om een selectie te maken uit de longlist die we hadden. Er komt zo ontzettend veel prachtige koormuziek uit het Noorden. We hebben gekeken naar de liedteksten en het karakter van de muziek, en een heel afwisselend programma gemaakt, zowel toegankelijk als avontuurlijk. “Al luister je verder nooit naar klassieke muziek, dan nog hoor je meteen dat deze muziek uit het noorden komt.”

AVROTROS vrijdagconcert

Het AVROTROS Vrijdagconcert is wekelijks bij te wonen vanuit TivoliVredenburg en wordt daarnaast live uitgezonden op NPO Klassiek door AVROTROS. “Dat het zowel op radio als live te horen is, zorgt voor een extra dimensie. Ik programmeer voor een heel groot publiek, zowel voor publiek in de zaal als thuis. Die afwisseling in de serie spreekt mij heel erg aan.

De programmering omvat naast bekende meesterwerken ook bijzondere premières, muziek van Nederlandse bodem en minder bekende maar verrassend mooie composities. Er is volop ruimte voor aanstormend talent; we hebben een jong talentprogramma ‘AVROTROS Klassiek presenteert’ en ik hou altijd mijn ogen en oren open voor jonge getalenteerde solisten, componisten en dirigenten.”

Wat was jouw persoonlijke hoogtepunt van dit ‘Wanderlust’ seizoen?

“Dat is lastig kiezen met zoveel mooie concerten! Onze vaste bespelers, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, hebben een aantal prachtige concerten gegeven in het kader van het “Wanderlust” thema. Bijvoorbeeld een indrukwekkend Engels programma onder leiding van dirigent Sir Mark Elder, waarin een heel bijzonder werk van Frederick Delius werd uitgevoerd: The song of the High Hills. Als je deze muziek hoort, waan je je meteen in de hoogste bergen. Artist-in-residence Hannes Minnaar speelde Schuberts expressieve Wanderer-Fantasie. Een ander hoogtepunt was de wereldpremière van Aurora van Calliope Tsoupaki, speciaal gecomponeerd voor het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor. Dat was heel bijzonder, onder meer vanwege de bootvluchtelingen thematiek die om het werk heen hing. Hiermee kreeg het Wanderlust thema een hele andere lading. We kregen na afloop erg veel positieve reacties vanuit het publiek.”

Wat kunnen we van het aankomende seizoen 24/25 verwachten?

Het thema is dan ‘verbeelding’. Er klinken meesterwerken waarin de kracht van dromen, fantasie, verhalen en sprookjes centraal staat. Het Groot Omroepkoor geeft weer een bijzonder concert, dan onder leiding van de Amerikaanse dirigent en componist Eric Whitacre en met harpiste Lavinia Meijer. Daar kan je nu al kaarten voor kopen.

Het Noorderlicht concert wordt uitgezonden op 24 mei om 20:00 op NPO Klassiek.