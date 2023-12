Beleef The Neverending Story in de kerstvakantie

‘The Neverending Story’ is de nieuwe familievoorstelling van Het Filiaal theatermakers. Dit betoverende verhaal vol humor, ontroering en muziek is tijdens de kerstvakantie tien dagen lang te zien in Stadsschouwburg Utrecht. Don Duyns – bekend van succesvolle voorstellingen als ‘Wolfgang, het wonderjong’ en ‘Back to Oz’ – schreef de theatertekst op basis van het boek van Michael Ende dat in de jaren 80 werd verfilmd.

‘The Neverending Story’ gaat over Basje Boeckx, die soms wordt gepest omdat ze erg veel fantasie heeft. Nadat ze het boek ‘Het Oneindige Verhaal’ heeft gestolen, verstopt ze zich op zolder en begint te lezen… Ze leest over de jonge held Atréjoe, die het rijk Fantásië moet redden van het oprukkende ‘Niets’. Atréjoe beleeft grootse avonturen, waarbij hij onderweg allerlei wonderlijke wezens ontmoet. Zelfs Basje lijkt een rol te spelen in het boek, en uiteindelijk belandt ze zelf in Fantásië. Zij is degene die de Kleine Keizerin weet te redden en daardoor veel macht krijgt. Maar kan ze wel omgaan met de verantwoordelijkheden die daarbij horen? En wat is de rol van de geluksdraak Foechoer in dit verhaal?

Kleurrijke muziek

In deze voorstelling is een belangrijke rol weggelegd voor de muziek. Naast drie musici van HIIIT (voorheen Slagwerk Den Haag) werken ook violiste Emma Breedveld en kemençe-speler Emine Bostanci mee. Vooral het arsenaal aan slagwerkinstrumenten valt op: van Thai gongs en marimba’s tot steel drums en hangende zaagbladen.

Extra’s

Bij de middagvoorstellingen serveert Zindering, het theaterrestaurant van Stadsschouwburg Utrecht, een heerlijke high tea. Verder worden er theaterworkshops georganiseerd en als je een beetje vroeg komt, kun je vóór de voorstelling begint je eigen amulet maken in het Fantásië Atelier. Ook kun je een expositie bekijken van werk van Nimeto-studenten. Op 23 december om 15.00 uur zijn er twee tolken Nederlandse Gebarentaal aanwezig, zodat de voorstelling ook geschikt is voor doven en slechthorenden. Op 29 december kun je erachter komen hoe Don Duyns zijn bewerking van het boek heeft aangepakt, als je zijn TheaterTalk bezoekt.

Kortom, er valt voor jong en oud van alles te beleven bij ‘The Neverending Story’, een coproductie van Het Filiaal, HIIIT en Stadsschouwburg Utrecht. De voorstelling is in de schouwburg te zien van donderdag 21 t/m za 30 december. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op ssbu.nl.