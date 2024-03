Beleef Virtual Reality in Slachtstraat

Reis mee met Sir David Attenborough in het betoverende Virtual Reality-programma ‘Naturally Immersive’ in Slachtstraat Filmtheater.

360° VR-films en interactieve installaties

Na een succesvolle pilot is het VR platform Nu:Reality nu te zien in Slachtstraat Filmtheater. Hierin ervaar je een bijzondere mix van fascinerende 360° VR-films en interactieve installaties die de zintuigen prikkelt en je een diepere verbinding met de natuur brengt.

Reis door de tijd met Sir David Attenborough

In het betoverende eerste programma ‘Naturally Immersive’ verdwijnen de grenzen van tijd en ruimte, realiteit en verbeelding, en ervaar je de schoonheid en kracht van de natuur. Met een VR-bril stap je in een wereld van verwondering waar je de natuur ziet zoals nooit tevoren. Zo luister je naar het lied van een inmiddels uitgestorven vogel op een prachtig Hawaiiaans eiland, wandel je door het oudste regenwoud ter wereld dat voor je ogen verandert en reis je met Sir David Attenborough 350 miljard jaar terug in de tijd om oog in oog te staan met de eerste dieren die de aarde bevolkten.

Zes maanden lang baanbrekend VR-werk

‘Naturally Immersive’ is het eerste van drie verschillende programma’s die de komende zes maanden te zien zijn in Slachtstraat Filmtheater. Het baanbrekende en prijswinnende werk is voor het eerst in Nederland te zien en hiermee toegankelijk voor een breed publiek. Nederland geld als voortrekker van het zogenaamde ‘zesde scherm’ en de Europese filmwereld kijkt daarom ook met grote ogen naar dit bijzondere project. Zin om mee op ontdekking te gaan? Ga naar www.slachtstraat.nl voor tickets en meer informatie.