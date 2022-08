Berlijnplein omgetoverd tot stadscamping

De hele zomervakantie verandert het Berlijnplein in een Utrechtse stadscamping. Van dansen onder de maan tot spelen op het plein; tot en met zondag 21 augustus kan je bij Stadscamping RAUM terecht voor zomerse campingactiviteiten.

Opzoek naar het campinggevoel?

Deze zomer hoef je de stad er niet voor uit. Bij Stadscamping RAUM luid je op vrijdagavond dansen het weekend met dj’s en livemuziek. Op zaterdag 13 augustus presenteert het Nederlands Film Festival korte spannende films bij de brommerbios. Ben jij liever actief? Op zaterdag 20 augustus kun je meedoen aan een jeu de boules toernooi. Of strijk neer op een yogamat op zondagochtend.

Spelen op het Berlijnplein

Terwijl de volwassenen bijkomen op het zomerse terras van Wijkrestaurant Venster is er voor kinderen genoeg te doen. Elke zaterdag zijn er verschillende workshops: van een magisch voorleesmoment tot percussie spelen of leren vloggen. Ook kunnen kids gratis speelgoed lenen bij de campingwinkel van woensdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur. Zo hoeft niemand zich te vervelen!

Avontuurlijk overnachten

Is dit alles nog niet spannend genoeg? Dan kun je op vrijdagavond een nachtje komen logeren in een kunstwerk. Je kunt tot acht personen slapen in het kunstobject ‘Raamwerk’ van Jonathan Straatman. Naast dit kunstwerk kun je het natuurlijke waterbed ‘Floating Field’ van Zoro Feigl bewonderen of bouwen aan ‘Soft Spot’ van Opperclaes.

Lekker afkoelen

Op een zomerse stadscamping kan verkoeling natuurlijk niet ontbreken. Als het zonnetje doorbreekt kun je afkoelen in een badje of met een waterpistolen gevecht. Of kom lekker luieren in een hangmat in de schaduw. Je kunt nog maar twee weken genieten van Stadscamping RAUM, bekijk daarom snel het hele programma en meld je aan.

________

Stadscamping RAUM tot zondag 21 augustus

Berlijnplein, Utrecht

Open van woensdag tot en met zondag vanaf 11:00

Toegang gratis (tenzij anders aangegeven)

Raumutrecht.nl