Beste Kampeerders!

Afgelopen jaren hebben wij met veel plezier, en verve, rondom de feestdagen, grote Brunch tafels georganiseerd op de Camping. Altijd hartstikke gezellig, ongedwongen, leuk voor jong en oud. Omdat wij dit een belangrijk moment in het jaar vinden om met elkaar te beleven hebben wij de Brunch onder andere met Kerstmis to-go weten aan te bieden. Hier heeft u dan ook gebruik van gemaakt, waarvoor nogmaals dank!

Inmiddels staat Pasen alweer voor de deur, en is de situatie onveranderd! Mede dankzij alle positieve enthousiaste reacties hebben wij besloten om ook met Pasen een Brunchbox voor onze liefhebbers te verzorgen, af te halen of te laten bezorgen op 1e en/of 2e paasdag! We voorzien jullie van verschillende hapjes, hartig en zoet, voorzien van vers geperste Jus en voor alle Bourgondiërs hebben we een piccolo flesje bubbels erbij voor een zachte prijs.

Wij hopen van harte dat wij samen met jullie nog veel feestdagen mogen beleven, hetzij bezorgen/afhalen maar stiekem missen we jullie toch wel echt in ons restaurant, al helemaal op de speciale momenten in het jaar.

Via deze weg willen wij jullie alvast een mooi paasweekend wensen,

Wellicht nodigt u ons nog uit om de brunch te verzorgen?

