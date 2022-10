Bezoek de leukste streekmusea in de herfstvakantie

Er zijn zóveel mooie verhalen te vertellen over de provincie Utrecht. Over het landschap, de mensen en gebeurtenissen. Van de prehistorie, de komst van de Romeinen, plundertochten van de Vikingen, ridders en jonkvrouwen in de middeleeuwen en de slavernij tot de opkomst van de steden en de wereldoorlogen.

In de musea zijn prachtige collecties sieraden of gebruiksvoorwerpen als keukengerei en gereedschap te bewonderen. Er zijn musea waar je wandelt over of langs de resten van oude nederzettingen of kasteelmusea waar je ziet hoe de adel leefde. In de streekmusea is elke keer weer iets nieuws te ontdekken voor jong en oud!

Musea voor kinderen

Musea saai? Echt niet! Ga al puzzelend met de hele familie op ontdekkingstocht, doe een audiotour of een speurtocht, maak een virtuele parachutesprong of leer over de oude Hollandse ambachten.

De kunst van het ambacht

Wist je dat je in de regio Utrecht échte Hollandse ambachten vindt die nog op traditionele wijze worden uitgevoerd? Leer hoe vroeger touw gemaakt werd of hoe tabak geteeld werd. Bewonder de klederdracht en de visserij in Spakenburg. Zie de glasblazers aan het werk of leg je leven in de weegschaal in de Heksenwaag. Ontdek de kunst van het ambacht tijdens een bezoek aan een van de leuke ambachtenmusea.

Kijkje in de schatkamer

Laat je meeslepen door boeiende verhalen over historische gebeurtenissen of het rijke verleden van de regio Utrecht. Bewonder bijzondere archeologische vondsten, unieke verzamelingen en prachtige monumenten. In de verschillende erfgoedmusea is elke keer weer iets nieuws te ontdekken voor jong en oud!

Kunst kijken

Maak kennis met aanstormend talent of regionale kunstenaars. De kunstmusea herbergen toonaangevende kunstcollecties, vaste tentoonstellingen en inspirerende wisseltentoonstellingen en laten jouw culturele hart sneller kloppen.

De magie van vervlogen tijden

Utrecht telt vele prachtige kastelen en buitenplaatsen op de meest mooie plekken in het landschap. Kom eens een kijkje nemen in een van de kasteelmusea en ontdek hoe de bewoners hier vroeger leefden.

Wandel langs de streekmusea

Wandel het Hollandse IJsselpad, Kromme Rijnpad of een van de klompenpaden en geniet van een mix van streekverhalen, natuur en cultuurhistorie. Bezoek onderweg één van de musea of beleef de verhalen van toen én nu in de openlucht.

Meer ontdekken van regio Utrecht?

Wil je na je museumbezoek nog meer zien en doen? Verken de prachtige regio Utrecht te voet of op de fiets. Maak een stadswandeling of bezoek een van de vele bezienswaardigheden of prachtige monumenten. Wil je even bijkomen van alle indrukken? Pak een rustmoment in één van de vele horecagelegenheden voor een lekkere lunch, warme choco of kop koffie en proef de lekkerste Lokale gerechten.

Bekijk alle streekmusea, verhalen, exposities en activiteiten: www.visitutrechtregion.com/streekmusea