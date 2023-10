Jaarbeurs Utrecht staat op 4 en 5 november in het teken van (bord)spellen en speelgoed tijdens het Spellenspektakel. Het is het uitje voor het hele gezin en biedt voor ieder wat wils.

De grootste spellenbeurs van Nederland is dit jaar nog groter en is uitgebreid met het Nederlands Speelgoed Festival. Spellenliefhebbers kunnen genieten van maar liefst 20.000 m2 vol met de nieuwste bord- en kaartspellen, de klassiekers, speelgoed, speldemonstraties, en verschillende (Trading Card Game) toernooien.

Twee hallen zijn gevuld met een divers aanbod van spellen: van educatieve kinderspellen tot strategische bordspellen, en van gezellige familiespellen tot spannende kaartspellen. Neem plaats aan een van de vele speeltafels om een spel te proberen, de aanwezige speldemonstranten helpen je gelijk op weg en voorzien je van slimme tips.

In een derde hal vindt het Nederlands Speelgoed Festival plaats. Bekende Nederlandse speelgoeduitgevers zoals Spinmaster, Zuru en Schleich tonen hun nieuwste producten en bezoekers kunnen er uitgebreid mee spelen. Daarnaast zijn de winnende producten van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar 2023 te bewonderen, het keurmerk voor goed en veilig speelgoed. Bovendien tonen basisschoolleerlingen door hen ontworpen spellen gebaseerd op hun favoriete kinderboek, als onderdeel van de wedstrijd ‘Ontwerp het Kinderboekenspel’. Het winnende spel wordt echt geproduceerd. Meer informatie is te vinden via www.speelgoedfestival.nl

Tot slot kunnen Trading Card Game liefhebbers in deze derde hal deelnemen aan spannende toernooien, hun kaartendecks uitbreiden en hun strategie verbeteren. Magic, het Japanse One Piece en natuurlijk Pokémon zijn vertegenwoordigd.

Voor iedereen, jong en oud, die nooit uitgespeeld raakt: bezoek het Spellenspektakel op 4 en 5 november in Jaarbeurs Utrecht! Kijk voor meer informatie op www.spellenspektakel.nl