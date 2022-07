De zomervakantie staat weer voor de deur. Met zonnige dagen en veel vrije tijd in het vooruitzicht. Goed om te weten dat er veel te doen is bij Bibliotheek Utrecht deze zomer. Binnen en buiten. Voor kinderen en volwassenen. In Bieb Neude en door de hele stad. Dus je hoeft je niet te vervelen!

Tekst loopt door onder de foto

Bibliotheek Utrecht komt naar je toe deze zomer!

De Biebfiets toert rond, strijkt neer en pakt uit. Vorig jaar zomer waren bezoekers blij verrast: “Wat heerlijk om zo buiten voorgelezen te worden. Echt een cadeautje in onze vakantie!” Want niks fijner dan je te ontspannen, achterover te leunen en je lekker te laten voorlezen!

Tekst loopt door onder de foto

Biebfiets vol verhalen

Centraal staat het kinderboek ‘De spoken van het Stadhuis en andere Utrechtse verhalen’ dat Koos Meinderts speciaal voor Utrecht 900 schreef. Een boek met 20 spannende verhalen van 20 Utrechtse schrijvers over 20 bijzondere plekken De Biebfiets toert van 10 tot en met 24 juli langs al deze plekken. De schrijvers zelf, of voorlezers van de bieb, lezen je daar hun korte verhaal voor.

Feestelijke aftrap met Anna Woltz

Op zondag 10 juli leest schrijver Anna Woltz haar verhaal ‘Zwevende boeken’ voor in Bibliotheek Neude. Over de bieb van nu en het postkantoor van toen. Een geheime brief, verzonnen verhalen en echte liefde. In het Atelier kun je een eigen brief maken en versturen aan iemand die bijzonder is voor jou. Kroontjespennen, typemachines, postzegels en stempels liggen klaar. Naast Anna Woltz lezen ook Annet Schaap, Janneke Schotveld en Pim Lammers hun verhaal voor. En er zijn gratis kidsrondleidingen door het gebouw.

Dus kom naar de Neude op 10 juli. Of naar een van de andere 19 plekken van de Biebfiets in de stad. Check het overzicht op bibliotheekutrecht.nl/zomer.

Voorlezen in de bieb

Heb je de Biebfiets gemist of wil je nog meer verhalen horen? In bijna elke bieb lezen we voor aan kinderen op woensdag, vrijdag of zaterdag. Check waar en wanneer op bibliotheekutrecht.nl/voorlezen.

Zingen en theater in Bibliotheek Neude

Naast voorlezen is er nog veel meer te doen deze zomer. Bibliotheek Neude is festivallocatie én feestelijk festivalhart van Leading Voices met koren uit de hele wereld én een open repetitie. Ook Festival Tweetakt strijkt er neer, met ‘de zAAk KAnin’, een bijzondere voorstelling over fantasie en werkelijkheid.

Tekst loopt door onder de foto



Vamos Spinning

Altijd al eens willen spinnen op flamenco of de klanken van castagnetten? Spring op de fiets, sluit je aan bij het peloton van de Vuelta en kom spinnen in Spaanse sferen met livemuziek. Vlak voor de start van de Vuelta Holanda kan je op unieke locaties langs de route in de provincie Utrecht spinnen, begeleid door livemuziek. Zo ook in de Grote hal van bieb Neude op zaterdag 13 augustus. Dus trek je fietsbroek aan, pak je bidon en vámonos spinning!

Ontdek de historie

Nieuwsgierig geworden naar het pand zelf van bieb Neude? Boek dan een rondleiding. Elke woensdag tot en met zondag voor volwassenen. Nieuw: nu ook elke zondag een speciale kidsrondleiding. Kijk op bibliotheekutrecht.nl/rondleidingen.

Eindeloos zomerlezen!

Ben je enthousiast geworden? Wil je meer mooie verhalen en lekkere boeken lezen deze zomer? Dan heb je geluk! Met de speciale zomeractie kun je een jaar lang onbeperkt lenen voor maar €30 in plaats van €55. En t/m 17 jaar is de bieb zelfs gratis. Kijk snel op bibliotheekutrecht.nl/lid. De hele zomer mag je meteen extra veel en lang lenen: wel 20 boeken voor maar liefst zes weken. Ideaal voor de vakantieperiode dus!