Bij deze winkel in Utrecht vind je de mooiste merkkleding

Ben jij een liefhebber van merkkleding? Dan moet je zeker eens een kijkje nemen bij Coef Men. Deze prachtige herenzaak is gevestigd aan de Oudegracht, naast het oude postkantoor. Je vindt hier mooie, kwalitatieve kleding van merken als Stone Island, C.P. Company, Isabel Marant, Lyle & Scott, Daily Paper, Stüssy en nog veel meer. De collectie wordt verrijkt met schoenen en accessoires.

Mix van internationaal bekende merken

Coef Men heeft een stijlvolle collectie met items van diverse high-end merken. Of je nu op zoek bent naar een jas van Stone Island, een sweater van Samsoe Samsoe of een jeans van Denham. Daarnaast vind je er een grote collectie sneakers van onder meer Filling Pieces, Mason Garments, Karhu, Hi-Tec, New Balance en Autry Action. Bij Coef Men is iedere modebewuste man aan het juiste adres.

Tekst loopt door onder de foto

Alleen de beste kwaliteit

In de collectie bij Coef Men vind je enkel items van hoge kwaliteit. De kleding, schoenen en accessoires worden met aandacht en oog voor detail gemaakt. Een deel van de collectie wordt zelfs met de hand gemaakt. Het grootste gedeelte van de collectie wordt geproduceerd in Europa, in landen als Italië en Portugal. Voor de productie wordt alleen gebruik gemaakt van mooie, kwalitatieve materialen, hierdoor gaan de items langer mee (mits je er goed voor zorgt natuurlijk). Een langere levensduur van je kleding is ook nog eens beter voor het milieu. Dit maakt het kopen van kwalitatieve merkkleding een duurzamere keuze. Daarnaast zetten alle merken van Coef Men zich met verschillende duurzame initiatieven in voor een betere wereld.

Tekst loopt door onder de foto

Persoonlijk stijladvies

Je kunt natuurlijk zelf op je gemak in de winkel rondkijken en de collectie ontdekken, maar de medewerkers van Coef Men helpen je ook graag bij het uitzoeken van een nieuwe outfit. Vertel ze welke stijl bij jou past en wat je wensen zijn, dan stellen zij vervolgens een aantal outfits voor je samen, terwijl jij een kop koffie of een biertje drinkt. De stijladviseurs verrassen je graag met mooie combinaties, materialen en bijzondere merken. Naar wens stijlen ze je nieuwe outfit helemaal af met een paar schoenen en accessoires.

Tekst loopt door onder de foto

Vestigingen

Coef Men heeft inmiddels 5 fysieke winkels in Nederland. Naast in Utrecht, zijn ze ook gevestigd in Arnhem, Nijmegen, Leiden en de Mall of the Netherlands. Het prachtige pand van stadskasteel Drakenburg maakt van Coef Men Utrecht een unieke winkel. Het gebouw dateert uit begin 13e eeuw en is daarmee het oudste stenen woonhuis van provincie Utrecht. Het oude stadskasteel biedt het perfecte decor voor de exclusieve merken van Coef Men.

Heb jij nog geen bezoek gebracht aan Coef Men? Ga vooral eens langs om de merken te ontdekken onder het genot van een kop koffie of een biertje. Daarnaast shop je de collectie natuurlijk ook online op www.coef.nl