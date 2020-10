Binnen een halfuur testen én uitslag Corona snelteststraat Lage Weide

De cijfers liegen er niet om, het aantal Corona besmettingen blijft hoog. De opgelegde maatregelen zullen tot ver in december doorgevoerd worden en de wachttijden bij de GGD blijven lang. Steeds meer mensen moeten zich laten testen wegens Corona gerelateerde klachten, dit heeft invloed op bedrijven omdat werknemers hierdoor vaak meerdere dagen thuis zitten in afwachting van de test en uitslag. Maar ook particulieren willen niet lang meer wachten op duidelijkheid.

Zowel bedrijven als particulieren zijn bij ons meer dan welkom. In 15 minuten heeft u de uitslag, en kan u, bij een negatieve uitslag, direct weer door met uw dagelijkse bezigheden.

In Lage Weide is vorige week een nieuwe snelteststraat geopend. Deze locatie is goedgekeurd door de GGD, werkt onder supervisie van een huisarts én met een testuitslag binnen 15 minuten. Tevens worden de uitslagen direct gecommuniceerd met de GGD.

Supermarktondernemer Bas Bobeldijk zag het regelmatig gebeuren; mensen in zijn omgeving die zomaar een week thuis moeten blijven tot de coronatest is uitgevoerd en de uitslag binnen is. “Een enorm verlies van productiviteit en een stijging van de loonkosten.” Daarom besloot hij om in Wilnis een zogenaamde Corona sneltest locatie te openen. “Die hebben we opgezet in het medisch Centrum Wilnis, in samenwerking met de huisarts, die binnen de GoedGezondGroep 11 huisartsenpraktijken heeft”, legt de ondernemer uit. “Onze sneltesten zijn goedgekeurd door de overheid en qua betrouwbaarheid gelijk aan de testen van de GGD. Het voordeel bij onze sneltest locaties is echter dat je nog dezelfde dag een afspraak kunt maken én binnen 15 minuten per mail de ondertekende uitslag hebt. Voor werkgevers is het prettig dat ze hun werkgevers dus niet lang hoeven missen.

Zoals verwacht was de sneltest locatie een groot succes en moest er al snel opgeschaald worden. Juist om ook aan de belofte te kunnen blijven voldoen om binnen een dag te testen, zijn er momenteel al 16 locaties geopend. Hiermee is er een landelijke dekking.

Mitchel Schenderling, die Lage Weide opende, laat weten dat er ook hier met de Abbott sneltest wordt gewerkt, waarmee u of uw werknemer binnen 15 minuten weet of er sprake is van een infectie met Covid-19. “We zien een grote vraag bij bedrijven die snel duidelijkheid willen of een medewerker wel of geen corona heeft. Als werkgever bespaar je tijd én geld als je werknemer snel weer aan de slag kan. Wij voorzien in deze behoefte. Ook particulieren willen vaak niet meer lang wachten voordat er duidelijkheid is via de GGD, ook voor hen zijn wij er.“

Naast het feit dat het fijn is om meteen geholpen te worden én uitslag te krijgen, is het ook belangrijk om te weten dat de tests goedgekeurd zijn door de overheid. Er wordt gewerkt met tests van de Amerikaanse bedrijven BD en Abbott welke tijdens het onderzoek gebruikt zijn in teststraten in Utrecht en Breda en op Aruba. Aan dit onderzoek deden in totaal 1.529 mensen mee waarbij ter controle ook een PCR-test werd afgenomen.

De Utrechtse testlocatie bevindt zich op de Maarssenbroeksedijk 65, 3606 AG Utrecht. Op de website; https://coronasneltestlageweide.nl kunt u een test aanvragen en plannen. De sneltest kost € 120,- excl. b.t.w. per stuk en kan betaald worden via Ideal. Bedrijven kunnen meerdere testen tegelijk bestellen zodat hun medewerkers met een speciale code terecht kunnen. Het bedrijf ontvangt hiervoor een factuur op naam.

Kijk voor vragen of meer informatie op https://coronasneltestlageweide.nl