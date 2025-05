Binnenkort in verkoop: circulair en groen wonen in Circulus, Leidsche Rijn

Aan de Pablo Picassostraat in Leidsche Rijn verrijst binnenkort Circulus: een bijzonder groen en circulair woonproject met 63 koopwoningen. Een variatie aan woningen, van betaalbare appartementen tot luxe penthouses en stadswoningen met daktuin. Dit alles in een duurzame, groene omgeving met directe toegang tot alle voorzieningen en het winkelcentrum van Leidsche Rijn.

Geniet van de groene binnenwereld van Circulus

Wat Circulus écht bijzonder maakt, is de indrukwekkende groene binnentuin. Via een grote poort in de robuuste stadse gevel stap je binnen in een oase van rust. De tuin is omringd door houten gevels met klimplanten en een kleurrijke variatie aan beplanting. Ontmoeten, ontspannen en genieten van de natuurlijke omgeving, dat kan hier. Kinderen spelen veilig op natuurlijke speelelementen, terwijl ouders toezicht houden. Zowel vanuit stadswoningen als appartementen heb je direct toegang tot en zicht op deze heerlijke plek.

Groen stedelijk leven

Circulus wordt een thuis voor flora en fauna, met natuurdaken, gevelgroen en diverse

beplanting die een eigen ecosysteem vormen. Dracht- en waardplanten bieden voedsel en nestgelegenheid voor vogels en insecten, terwijl bewoners genieten van eetbaar groen in de binnentuin en de stadskas.

Ontmoeten, verblijven, spelen en sporten

Privéterrassen en gezamenlijke plekken langs paden faciliteren ontmoetingen. Natuurlijke speelroutes en groene paden nodigen uit tot beweging en avontuur, waardoor buurtbewoners volop in contact komen met elkaar.

Een woning voor elke levensfase

Starters, doorstromers en senioren zijn welkom bij Circulus. Met een mix van 57

appartementen verdeeld over 13 verschillende types is er voor elk wat wils. Het project

omvat 48 betaalbare koopappartementen met twee, drie of vier (slaap)kamers en

oppervlaktes van 53 tot 75 m².

Daarnaast komen er negen royale vier- of vijfkamerappartementen, ook wel de penthouses van elke verdieping met uitzicht over de stad Utrecht of het Maximapark. Deze woningen variëren in oppervlakte van 95 tot 135 m² en zijn voorzien van een riant groen dakterras.

De zes stadswoningen beschikken over twee woonlagen, vier slaapkamers en een

indrukwekkende verdiepingshoogte van circa drie meter op de begane grond, met grote raampartijen voor een zonnige en ruimtelijke woonbeleving. Elke woning is inclusief keukenstelpost, sanitair en tegelwerk.

Duurzaam en energiezuinig wonen in Circulus

Alle woningen in Circulus zijn all-electric en aangesloten op stadsverwarming, zonder

gasaansluiting. Vloerverwarming per ruimte, warmteterugwinning en balansventilatie zorgen voor extra energiezuinigheid. De penthouses zijn voorzien van een luchtwarmtepomp, een boilervat en zonnepanelen voor energieopwekking.

Slimme parkeeroplossing en de fiets dichtbij

De fiets en/of de auto altijd in de buurt, dat is praktisch. Circulus heeft een fietsenberging met verschillende fietsenrekken, inclusief opstelplaatsen voor bakfietsen en scootmobielen. De ondergrondse stallingsgarage heeft 58 parkeerplaatsen, waarbij auto’s uit het zicht parkeren achter semi-open gaasschermen met snelgroeiend klimgroen.

Verkoop start binnenkort!

De verkoop van Circulus begint op dinsdag 3 juni met een speciale meet & greet. Kom tussen 19:00 en 20:30 uur langs, ontmoet het verkoopteam, stel vragen en ontvang een brochure. Meer informatie is beschikbaar op www.wonenincirculus.nl.

Of je nu je eerste woning zoekt, wilt doorgroeien of gelijkvloers en duurzaam wilt wonen in het groen: Circulus biedt voor ieder wat wils.