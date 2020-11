Boekhouden is geen noodzakelijk kwaad, maar noodzakelijk onderhoud

Wie gezond het nieuwe jaar in wil, zal daar zelf op moeten anticiperen. Het betekent dat je goed voor jezelf moet zorgen en jezelf als het ware moet ‘onderhouden’. Datzelfde geldt voor ondernemers en hun financiële gezondheid. Daarom is het belangrijk zicht te hebben en te houden op je boekhouding.

Het einde van dit jaar is anders dan anders. Niet alleen omdat het spannend wordt hoe we de feestdagen kunnen gaan vieren, maar vooral omdat het spannend is hoe je deze coronaperiode als ondernemer doorkomt. Tijd om de balans op te maken en goed te weten wat je financiële status is. Tijd voor de boekhouding.

Veel ondernemers vinden boekhouden niet de allerleukste klus, maar het is onvermijdelijk voor wie een eigen bedrijf heeft. Oktober is bij uitstek de boekhoudmaand en in november wordt het tijd de balans op te maken voor wie zijn of haar btw-aangifte dit jaar in één keer doet. En je wilt sowieso het liefste gezond het nieuwe jaar in, ook financieel. Kortom; er is werk aan de winkel.

Het gekke is dat boekhouden een van de belangrijkste aspecten is van ondernemen, maar paradoxaal genoeg veel ondernemers zich er niet of nauwelijks in verdiepen en er zo min mogelijk tijd aan wensen te besteden. Het is echter belangrijk om je eigen in- en uitgaven niet alleen te kennen, maar vooral te weten wat de financiële status van je bedrijf is. Qua tijdsinvestering valt het overigens tegenwoordig reuze mee, met een gebruiksvriendelijk online boekhoudprogramma.

Om een beroep te doen op steun, moet je je boekhouding in orde hebben

Juist deze onzekere coronatijd vraagt om een financiële bewustwording. De overheid voorziet veel ondernemingen met een steunmaatregel. Als je niet goed weet hoe je ervoor staat, is het lastig hier een beroep op te doen. Terwijl je er mogelijk wel recht op hebt. Reden temeer om de boekhouding op orde te hebben.

Denk bijvoorbeeld aan een inkomensondersteuning of een tegemoetkoming in de loonkosten. Je moet weten of je recht hebt of de Tozo of de NOW. Oftewel; de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, die verlengd is tot 1 april 2021, of de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Er zijn bovendien ook speciale kredieten en garanties en voor wie dat nodig heeft ruimere betalingsregelen wat betreft het betalen van belasting. Goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden, bíedt mogelijkheden.

Het derde noodpakket van de overheid is tot eind juni 2021 van kracht. Dat houdt onder meer in dat de tegemoetkoming vaste lasten voor meerdere sectoren beschikbaar is en er een verruiming is in de verschillende kredietmaatregelingen. Ben je een start-up of een mkb’er in de innovatieve sector dan kun je mogelijk gebruik maken van de Corona Overbruggingslening (COL).

Steun voor als je minder omzet draait, dan moet je dat wel kunnen aantonen

Of je als zelfstandig ondernemer voor een regeling in aanmerking komt zoals de Tozo, wordt alleen maar duidelijk als je weet hoeveel vermogen je hebt, want er wordt een vermogenstoets toegepast. Voor de NOW, die tot 30 juni 2021 doorloopt, kom je in aanmerking als je een ondernemer bent met personeel die minimaal twintig procent, en vanaf januari dertig procent, minder omzet draait over een periode van drie maanden.

Al met al is het te allen tijde van belang dat je als ondernemer, of dat nu met personeel of zonder is, goed overzicht hebt over je financiële handel en wandel en dus zicht hebt op je eigen boekhouding. Een helder online boekprogramma kan je daarbij helpen. Met zo’n programma hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. Je wordt als het ware bij de hand genomen om vult heel gemakkelijk je eigen gegevens in. Op de manier ben je altijd ‘bij’ en kom je niet voor verrassingen te staan. En belangrijker nog: mis je geen mogelijkheden voor steun die jouw bedrijf in deze onzekere tijd op de been kan houden.