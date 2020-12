Bouw mee aan het verhaal van Brouwerij Eleven

De Utrechtse brouwerij Eleven bestaat inmiddels bijna 4 jaar. Voor eigenaren Loes van Impelen en Kevin Hageman is het tijd om verder te groeien en daarom zijn ze een crowdfunding gestart. Met nog 28 campagnedagen te gaan, staat de teller bijna op 85%. Om het tweede doelbedrag te halen, gaan ze door tot de 142%!

Samen staan we sterker

Eleven staat voor ‘1+1=11’. Hun motto is: samen staan we sterker. Aanvankelijk stond voor Loes en Kevin, maar inmiddels is het team uitgebreid met Manuel en vier stagiaires. Loes vertelt: “Kevin brouwt de bieren in de eigengebouwde brouwerij Manuel is verantwoordelijk voor de sales en ik doet de marketing & communicatie. Iedereen heeft een eigen taak en daarmee vullen we elkaar perfect aan.”

Veel van de bieren van Brouwerij Eleven zijn gebrouwen in samenwerking met bevriende bierbrouwers of ondernemers uit de stad. “Uit onze collabs en achterban komen de mooiste dingen. We doen het echt samen met anderen, en hetzelfde geldt voor deze volgende stap. Daarom kiezen we ook voor crowdfunding, en lenen we het geld niet van een bank.” In december organiseerden ze informatieavonden voor de (geïnteresseerde) investeerders, waarvan de eerste avond op 11 december was. Alle informatie hierover vind je op hun Facebook-pagina en in de nieuwsbrief.

Borrelen bij de bron

Met de hulp van bierliefhebbers uit heel Nederland kan Brouwerij Eleven straks met de crowdfunding op drie vlakken groeien: het opschalen van de productie, de opening van een proeflokaal en de ontwikkeling van nieuwe bieren op blik. Loes: “We droomden altijd al van eigen bar, en die kan er hopelijk straks echt komen! Daarbij we willen graag de overstap maken van flessen naar blik. Dat is sowieso beter voor het bier.” Ook het assortiment wordt uitgebreid, vertelt Loes. “Het liefst brouwen we gehopte en zwaardere bieren zoals NEIPA’, barley wine en stouts. In de toekomst willen we meer experimenteren met barrel aged bieren en wilde vergisting.” Met nieuwe vergistingstanks kan Eleven meer en vooral efficiënter brouwen. Een nieuwe vloer en een vide, waardoor je middenin de brouwerij kunt borrelen, horen ook bij het plan. Loes, Kevin en het team hopen volgend jaar zomer het glas te heffen in hun vernieuwde brouwerij.