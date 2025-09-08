Buurtcentrum De Musketon: niet oud, wel iconisch

Open Monumentendag Utrecht 2025: Utrechtse Iconen

Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed en Architectuur’. In Utrecht staan monumenten centraal die bepalend zijn (geweest) voor het stadsbeeld. Deze iconen tonen hoe bouwstijlen en architectuur zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Ontdek tijdens Open Monumentendag de uiteenlopende architectuurstijlen van Utrecht aan de hand van verschillende fiets- en wandelroutes, langs meer dan 90 bijzondere monumenten. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

Niet oud, wel iconisch

Ook gebouwen van recentere datum kunnen al een monument zijn vanwege hun belangrijke betekenis voor de stad, vaak in combinatie met bijzondere architectuur. Dat geldt zeker voor een aantal gebouwen die dit jaar met Open Monumentendag meedoen:



Buurtcentrum de Musketon in Lunetten is in de jaren tachtig gebouwd met inspraak van de bewoners. Het gebouw is exemplarisch voor de periode waarin de samenleving buurtwerk belangrijk vond. Er zijn veel verschillende activiteitenruimten, een heuse theaterzaal en zelfs een originele zitkuil.



In de wijk Leidsche Rijn staat ‘Het Gebouw’, een tentoonstellingspaviljoen naar ontwerp van kunstenaar Stanley Brown en architect Bertus Mulder uit 2005. Het pand is ingenieus gebouwd volgens één maatsysteem: de schoenmaat van Stanley Brouwn.



Aan de Amsterdamsestraatweg ligt de Oranjekapel, die in de jaren tachtig in de plaats kwam van de gesloopte Oranjekerk. De kapel heeft een intieme kerkzaal met een voor die tijd uiterst moderne inrichting. In het centrum is het Universiteitsmuseum geopend. Dit museum naar ontwerp van Koen van Velsen (1997) is een fraaie combinatie van oud en nieuw, met doorzichten op de oude Hortus.



Tenslotte is ook de Grote Zaal van TivoliVredenburg te bezoeken, een schepping van de beroemde architect Herman Hertzberger. Hertzberger ontwierp in 1979 het toenmalige Muziekcentrum als tegenhanger voor Hoog Catharijne: kleinschalig en met ‘ontmoeting’ als centraal thema. Bij de nieuwbouw van TivoliVredenburg in 2014 is de Grote Zaal mét de originele omgang behouden en dit deel is nu een gemeentelijk monument.