Buurtvergroeners vinden elkaar via BuurtNatuur030

Ben jij nog een groentje of al een gevorderd buurtvergroener? BuurtNatuur030 is hét kennis- en netwerkplatform voor groene buurtinitiatieven in Utrecht en vormt een (digitale) ontmoetingsplek voor iedereen die groen in de stad een warm hart toedraagt.

Het platform dat eind 2021 gelanceerd werd, kende bij aanvang nog geen leden. Anderhalf jaar later bestaat de community uit meer dan 300 inwoners die zich allemaal inzetten voor een prettigere leefomgeving voor bewoners, dieren en planten.

Kom makkelijk in contact met andere buurtvergroeners

Op het platform komen groene activiteiten, initiatieven, organisaties, buurtgenoten, vragen en tips allemaal samen. Naast Utrechters met groene vingers, goede ideeën en mooie initiatieven zijn juist ook mensen die inspiratie willen opdoen en willen leren van anderen welkom. Iedereen kan zich aanmelden, een profiel aanmaken en onderdeel worden van de community. Daarmee geeft BuurtNatuur030 inwoners uit alle wijken van Utrecht een podium en een plek om in verbinding te komen met mede-buurtvergroeners. Samen vullen en vormen de inwoners van de stad op www.buurtnatuur030.nl het platform.

“Als initiatiefnemer ben ik goed geholpen door een bewoner van de Amerikalaan en een medewerker van Stichting Struikrovers. Ik heb ze allebei gevonden via BuurtNatuur030. Zij helpen mij aan gratis planten die ze over hebben. Hiermee wordt Buurttuin Vleuterhuys aan de Vleutenseweg ingericht. Dat doen we samen met wat wisselende buren. Gezelligheid troef! Met het gezamenlijk plaatsen van de planten en bloemen verbetert bovendien de leefbaarheid van de enigszins stenige buurt,” aldus Joop van Wijnbergen, een van de community leden.

BuurtNatuur030 Lente Evenement

Op woensdagavond 24 mei organiseert BuurtNatuur030 een groot netwerkevenement bij Molen de Ster in Lombok. Tijdens het Lente Evenement is er volop gelegenheid voor het uitwisselen van kennis en het delen van verhalen op het gebied van grote én kleine buurtinitiatieven. Verschillende buurtbewoners vertellen over hun buurtinitiatief of project, we delen groene zomertips, er is een inspiratiemarkt en tijd voor een nadere kennismaking met elkaar tijdens de borrel. Wees welkom, lees meer over deze avond en meld je gratis aan.

BuurtNatuur030 organiseert twee keer per jaar een grote bijeenkomst voor iedereen die groen in Utrecht een warm hart toedraagt.

Samen werken aan een groene stad

BuurtNatuur030 is eind 2021 opgestart door Utrecht Natuurlijk en Milieucentrum Utrecht vanuit een vraag van de gemeente. Het hogere doel van het platform is om samen met de inwoners van Utrecht een bijdrage te leveren aan de vergroening en ontharding van zowel het openbare als private gebied in de gemeente Utrecht. Dit levert niet alleen een mooiere stad op, maar ook meer biodiversiteit en een hogere mate van klimaatbestendigheid.