Camping Ganspoort zoekt een Assistent-bedrijfsleider

Heb jij zin om lekker te werken in een duurzame, no-nonsense horecazaak waar altijd een goede sfeer hangt? Maar ben je ook wel iemand die ervan houdt dat alles strak geregeld is?

Vind je het een uitdaging om een team goed te laten presteren en ga je zelf voorop? Dan is een baan als assistent-bedrijfsleider echt iets voor jou!

Wat krijg je van ons?

Salaris conform Horeca CAO schaal VII (maximaal €3.174 bruto o.b.v. full-time contract)

Incentives op basis van teamprestatie

Heldere werkafspraken

25 vakantiedagen (obv full-time contract)

8% vakantiegeld

Feestdagen 100% tijd-voor-tijd

Meerdere trainingen per jaar

Gastenlijstmogelijkheid bij onze buren

En wie ben jij?

Als Assistent-bedrijfsleider ben je iemand die betrouwbaar is en verantwoordelijkheid wil nemen. Jouw medewerkers weten waar ze aan toe zijn en zien jou als voorbeeld. En jouw gasten komen heel graag een volgende keer terug. Jij zorgt dat alles klopt en dat je collega van de volgende shift in een gespreid bedje komt; immers, jij bent een teamplayer.

Wat we nog meer van je verwachten?

Je bent in staat om collega’s te motiveren, aan te sturen en individueel te laten ontwikkelen

Je hebt uitstekende bar- en bedieningsvaardigheden

Je bent graag in de zaak, minimaal 18 uur per week (2 diensten)

Je kunt goed communiceren in het Nederlands

Je bent bekend met HACCP, Sociale Hygiëne en BHV

Je hebt minimaal MBO-4 Horeca of HBO werk- en denkniveau

Zie je het wel zitten? Stuur dan gauw een sollicitatie met je CV naar Jorn via [email protected]. Heb je nog vragen? Stuur ons je telefoonnummer en we bellen je terug!

Meer informatie: www.ganspoort.nl