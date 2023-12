Camping Ganspoort zoekt een Chef-kok

Wil jij in een overzichtelijke keuken werken met uitzicht op het water? Vind je het leuk om een jonge keukenorganisatie verder te brengen en zelf mee te koken? Bewijs jij dat structuur juist leuk is? Dan ben jij onze nieuwe Chef-kok!

Wat krijg je van ons?

Salaris conform Horeca CAO schaal VII (maximaal €3.174 bruto obv full-time contract)

Heldere werkafspraken

25 vakantiedagen (obv full-time contract)

8% vakantiegeld

Feestdagen 100% tijd-voor-tijd

Meerdere trainingen per jaar

Gastenlijstmogelijkheid bij onze buren

En wie ben jij?

Als Chef-kok ben jij het hart van de culinaire organisatie van onze horecazaak.

Je communiceert prettig en iedereen wil graag wat van jou leren. Onder jouw leiding werkt het team via vaste routines en je bent trots op alles wat onder de pas door gaat. Die gerechten bedenk jij en een paar keer per jaar voer je in overleg met de bedrijfsleider een heerlijke nieuwe kaart door. Zelf kook je die gerechten natuurlijk ook mee.

Je wordt blij van goede marges, een strakke administratie en je zorgt voor een goede planning en organisatie.

Wat we nog meer van je verwachten?

Je bent in staat om collega’s te motiveren, aan te sturen en individueel te ontwikkelen

Je hebt goede warenkennis en koken is je tweede natuur

Je bent graag in de zaak, liefst minimaal 32 uur per week (4 diensten)

Je kunt goed communiceren in het NederlandsJe bent bekend met HACCP, Sociale Hygiene en BHV

Je hebt minimaal MBO-4 Horeca of HBO werk- en denkniveau

Zie je het wel zitten? Stuur dan gauw een sollicitatie met je CV naar Jorn via [email protected].

Heb je nog vragen? Stuur ons je telefoonnummer en we bellen je terug!

Meer informatie en overige vacatures: www.ganspoort.nl