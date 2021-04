Camping Ganspoort zoekt zelfstandige kok

Gastgerichtheid zit in de genen van elke Camping Ganspoort-collega. Dat verklaart de vanzelfsprekendheid waarmee het elke gast naar de zin wordt gemaakt, in het bruisende restaurant en op het zonovergoten terras aan het water. Wordt dit jouw werkterrein?

Ganspoort is namelijk op zoek naar een zelfstandig werkende kok (m/v, uren/contract in overleg). De goed geoutilleerde open keuken van Camping Ganspoort is het exclusieve en onberispelijk schone domein van onze koks. Onder leiding van de Chef-kok bereiden zij hier alle producten zo lekker, zo efficiënt en zoveel mogelijk zelf. Uiteraard hebben de koks een belangrijke stem in de samenstelling van de menukaart, waar seizoensgebonden en lokale gerechten op prijken. Is dit binnenkort jouw werkterrein?

Takenpakket:

(Voor)bereiding van gerechten

– Samenstellen van een dagelijks wisselend menu

– Zorgen voor een goede samenwerking binnen het keukenteam

– Het bewaken en controleren van de kwaliteit van de producten

– Het verrichten van mise-en-place werkzaamheden

– Ordelijk en schoon houden van keuken, koelingen en magazijn

Interesse? https://www.campingganspoort.nl/vacatures/