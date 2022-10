Carlos Amorales: I Speak No Dutch

Ken je dat gevoel dat je in een land komt waar je de taal niet spreekt? Of dat je in een groep komt waar je de gebruiken niet kent en niets snapt van de grappen die gemaakt worden? Of dat je bij een nieuwe baan nog helemaal niet begrijpt waar je collega’s het over hebben? Dat is precies waar I Speak No Dutch over gaat!

I Speak No Dutch

I Speak No Dutch is een performance van de internationaal bekende kunstenaar Carlos Amorales (Mexico). Hij werkt in deze performance samen met een projectkoor van Utrechtse zangers en brengt eigen muziek over communicatie en de barrière die taal kan zijn.

Taalbarrière

De performance gaat over de ervaring die je hebt als je jezelf een buitenstaander voelt doordat je niet kunt communiceren met anderen of niet begrijpt waar anderen het over hebben. Bijvoorbeeld als je aankomt in een land waar je de taal niet spreekt. Speciaal voor dit kunstwerk schreef Carlos Amorales teksten en muziek waarin hij zijn eigen ervaringen hiermee deelt.

Dirigeren met tekeningen

Tijdens de performances leidt Carlos de zangers door middel van tekeningen die hij de afgelopen maanden maakte. De zangers van het projectkoor werkten in oktober samen met Carlos aan het vertalen van de tekeningen in muziek. In de Grote hal zal een bijzondere ‘soundscape’ ontstaan van muziek, zang en geluiden. Een soundscape die drie keer anders gaat klinken.



Wie is Carlos Amorales?

Carlos Amorales is een beeldend kunstenaar die aan de Rietveld Academie en de Rijksakademie heeft gestudeerd. Hij heeft sindsdien geëxposeerd in het Stedelijk Museum en op de Biënnale in Venetië. Carlos heeft grote interesse in taal en de (on)mogelijkheden om te communiceren via uiteenlopende middelen zoals geluiden, gebaren en symbolen.

Stichting KUS & ZIMIHC

Sinds 2018 bezocht Carlos regelmatig Utrecht om onderzoek te doen voor dit nieuwe kunstwerk. Zijn opdracht maakt onderdeel uit van de activiteiten van de Stichting Kunst in het Stationsgebied en werd inhoudelijk begeleid door het Artistiek Team van de stichting. De productie is in handen van ZIMIHC.

Bibliotheek Neude

Het event vindt plaats in de Grote hal van Bibliotheek Neude in Utrecht. Om 14:00, 15:00 en 16:00 uur kun je gratis naar deze bijzondere performance komen luisteren!

