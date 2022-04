Centraal Museum in Landhuis Oud Amelisweerd

Van 2022 tot en met 2026 strijkt het Centraal Museum neer in Landhuis Oud Amelisweerd. Deze prachtige, historische buitenplaats vormt vijf jaar lang, elke lente en zomer, het decor voor een solotentoonstelling van een gerenommeerde Nederlandse hedendaagse kunstenaar.

Op de eerste verdieping brengt het Centraal Museum presentaties waarbij de kracht van kunst leidend is. De tentoonstellingen zijn artist-driven, wat betekent dat elke kunstenaar een open podium krijgt om diens werk en wensen te presenteren in dialoog met de historische kamers. Zo wordt deze historische buitenplaats een actuele en experimentele vrijplaats. Amie Dicke bijt het spits af in deze vijfjarige programmering.

Foto’s uit modetijdschriften, krantenknipsels en bladzijden uit kunstmonografieën vormen het bronmateriaal voor het werk van Amie Dicke (1978, Rotterdam). Dicke selecteert haar beelden heel precies. Aanvankelijk was het vooral haar fascinatie voor de mode-industrie die leidend was. Hoe modellen in modetijdschriften worden weergegeven bijvoorbeeld. En hoe Dicke zich zowel aangetrokken voelde door het gepresenteerde schoonheidsideaal én totaal vervreemd voelde van de opgelegde stereotyperingen.

Dicke vraagt zich af hoe wij om gaan met de vele beelden die ons dagelijks bereiken. Hoe lees ik een beeld? En uit wat voor beelden ben ik gemaakt? Zij wil ze begrijpen door erop te reageren en ze toe te eigenen. Elk beeld wordt zorgvuldig bewerkt met verschillende technieken die zij in de afgelopen jaren ontwikkelde en perfectioneerde. Zo worden delen van het beeld weggeschuurd, chirurgisch ingesneden, met inkt bespat of met make-up bedekt.

In deze tentoonstelling komt een selectie werken uit de afgelopen 20 jaar samen. Aan de ene kant staan de verschillende bewerkingsstrategieën, aan de andere kant staat de dialoog tussen het werk en de historische binnenruimtes van het pand. In zowel het werk van Dicke als in de kamers van Oud Amelisweerd spelen sporen van tijd en handelen evenals referenties aan geschiedenis een belangrijke rol.

Deze programmering is mogelijk gemaakt door de genereuze steun van de Hartwig Art Foundation.